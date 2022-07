Voici ce qu’il faut dans votre sac pour la salle de naissance, d’après une sage-femme

En salle de naissance pour accoucher, seuls quelques accessoires suffisent. Les voici listés dans une vidéo bien pratique, publiée par une sage-femme.

Après la valise de maternité, voici le sac de la salle de naissance. En effet, lorsque vous vous rendez à la maternité pour y délivrer votre petit rôti tout chaud, nul besoin de vous trimballer avec votre grosse valise et de perdre patience en l’ouvrant pour y retrouver un brumisateur ou un long tee-shirt, le tout entre deux contractions.

Le sac de la salle de naissance

Comme le dit si bien Hélène, sage-femme qu’on adore chez Madmoizelle, l’essentiel du sac de la salle de naissance peut rentrer dans un gros tote bag.

Prenez une feuille et un stylo, voici ce que vous pouvez emmener avec vous (tout en laissant votre grosse valise dans la voiture, ou dans un coin de la salle d’accouchement) :

Votre dossier médical complet (dernières analyses de sang, dossier de grossesse, etc)

Votre dossier administratif (carte d’identité, carte vitale, certificat de reconnaissance anticipée, livret de famille, etc)

Votre projet de naissance noté, que vous pouvez aussi dire à l’oral aux équipes qui s’occupent de vous, et également glisser dans votre dossier de grossesse

Une ou deux tenues confortables, type long tee-shirt, blouse souple en coton, long débardeur

Des tongs ou une paire de chaussettes pour les frileuses des pieds

Une bouteille d’eau (oui, on peut boire pendant qu’on accouche)

Un brumisateur

Une boisson sucrée, comme du jus de fruits par exemple

Un élastique à cheveux

Un chargeur de téléphone

Un peigne, pas pour vos cheveux, mais pour attirer l’attention de la douleur ailleurs en le serrant fort dans votre main

Une petite enceinte en Bluetooth pour écouter de la musique

Si vous souhaitez le mettre dans le sac, vous pouvez ajouter la tenue d’accueil du nouveau-né, composée d’un body, d’un pyjama, d’un bonnet, d’un gilet en laine et d’une gigoteuse. Ça peut paraître beaucoup, mais le petit rôti passe d’un coup à 37°, il va se les peler en sortant de là !

Tout ce qui peut vous faire du bien et rendre la pièce plus confortable, comme un plaid, une guirlande lumineuse à pile pour tamiser…

Et vous, vous ajouteriez quoi à cette liste ? La prochaine fois, on vous parlera de ce qu’il faut dans la valise du nouveau-né, et la boucle sera bouclée !

