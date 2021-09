Est-ce qu’on peut manger ou boire pendant qu’on accouche ?

Est-ce que si on ne souffre pas trop, on peut grignoter un paquet de gâteaux ? C’est vrai qu’on ne peut même pas boire avant de pousser ? Et en cas de césarienne, c’est grave si on a mangé avant ? Toutes ces questions ont des réponses.

Si vous n’avez jamais vécu ou assisté à un accouchement et que vous allez bientôt y passer, vous vous poser surement quelques questions.

Nous aussi, et c’est pour ça qu’on a voulu s’adresser à la plus à même de nous répondre, en la personne d’Anna Roy, sage-femme, chroniqueuse, autrice et podcasteuse (et l’une de nos personnes préférées chez Daronne, on l’avoue).

A-t-on le droit de manger pendant un accouchement ?

D’après Anna Roy, qui a gentiment accepté de répondre à nos questions, tout dépend du protocole de la maternité où l’on accouche.

Elle nous explique qu’aujourd’hui, de plus en plus de maternités acceptent que les femmes puissent boire pendant le travail, en quantité restreinte certes, mais ce n’est pas interdit.

Concernant la dégustation d’une choucroute de la mer juste avant de pousser et d’expulser le lardon, c’est un peu différent :

Il n’y a, à ma connaissance, pas de salle d’accouchement en France où l’on peut manger à partir du moment où la phase de travail est active (c’est-à-dire où l’accouchement est vraiment proche). Mais rassurez-vous : les contractions appuyant sur l’estomac, il est fréquent de vomir ou d’avoir l’appétit coupé. Par contre, boire est un besoin fondamental, et il est important de demander à la maternité où l’on accouche quel est son protocole sur le sujet, et de s’hydrater. Anna Roy, sage-femme

Mais du coup, quels sont réellement les risques pour la future mère, si elle mange juste avant d’accoucher ? En dehors du fait qu’elle vomisse pendant la poussée ?

Manger avant un accouchement, est-ce risqué ?

Anna Roy nous explique que c’est une recommandation des anesthésistes, plus que des sages-femmes :

En cas d’anesthésie générale, même s’il est extrêmement rare que ça arrive pour un accouchement, il y a un risque que la femme qui accouche vomisse, et qu’elle vomisse dans ses poumons. C’est pour cela que les anesthésistes recommandent de ne pas manger lorsque la phase de travail est active, juste au cas où. Anna Roy, sage-femme

Si on résume, on peut boire pendant la phase de travail, si ça fait partie du protocole de la maternité où l’on accouche, et on ne mange pas quand on est en salle de travail. Mais alors, jusqu’à quand peut-on avaler un truc avant le grand marathon ? Quelle est la limite ?

Tant que le travail n’est pas « actif », que la future mère est chez elle, qu’elle a ses premières contractions, elle peut boire et manger, mais sans se forcer. Pas la peine non plus de s’enfiler un cassoulet hein ! Mais un petit goûter facile à digérer ou un léger petit dej’ est autorisé. Une fois à l’hôpital, si c’est là qu’elle accouche, elle aura le droit de boire, le plus souvent, mais pas de manger. Anna Roy, sage-femme

Alors, qui va s’enfiler un gros plat de pâtes digne d’une marathonienne avant de partir à la maternité ?

