Les vacances d’été ont un impact négatif sur la santé des enfants (étude)

Depuis le 5 juillet, tous les élèves sont officiellement en grandes vacances. Un repos bien mérité après une dure année de labeur, mais cette pause n’est pas si bénéfique.

Repos, retrouvailles en famille, glande, couchers tardifs… oui c’est bien les grandes vacances ! Depuis le 5 juillet, les élèves sont tous officiellement en congé. Quand on pense vacances d’été, on pense baignade, crème solaire, farniente, mais dans les faits, c’est plus écrans en mode illimité et sédentarité, rapporte Pourquoi Docteur, en s’appuyant sur une étude de chercheurs de l’University of South Australia, dont les travaux ont été publiés dans la revue internationale Children. Les chercheurs ont analysé l’ensemble des études qui ont été faites sur le sujet, soit sur un total de 14 millions d’écoliers. Les résultats sont édifiants.

Les enfants sont moins actifs pendant les vacances d’été

Les enfants âgés de 5 à 18 ans passent plus de temps à l’intérieur et sur les écrans pendant les vacances d’été. Cette sédentarisation entraîne un déclin de la santé des jeunes, notamment une moins bonne forme physique et une prise de poids. Cela se traduit notamment par une baisse de l’endurance. Par rapport à leurs performances à la fin de l’année scolaire, les enfants s’essoufflent plus rapidement quand ils sont de retour à l’école à la rentrée. Au niveau scolaire, c’est pas terrible non plus. Les chercheurs ont observé que la rupture avec le système scolaire entraînait une baisse importante de leurs capacités d’apprentissage.

« Pendant les vacances d’été, il est normal que les écoliers deviennent moins actifs, mangent plus de malbouffe et passent plus de temps devant les écrans. Il est important qu’ils aient un peu de temps libre. Mais ce que nous avons remarqué, c’est que ces comportements sont suffisamment répandus pour avoir des impacts négatifs importants sur la santé » a déclaré l’auteure principale Emily Eglitis dans un communiqué de l’université australienne. Et ce phénomène touche particulièrement les enfants défavorisés.

L’activité physique, dès le plus jeune âge, est pourtant essentielle pour être en bonne santé. Voici les recommandations de l’Anses (Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire) selon l’âge des enfants

Activité physique : les recommandations âge par âge

Les enfants de moins de 5 ans

Trois heures d’activité physique par jour sont recommandées. Favoriser le jeu et le plaisir, diversifier les activités : marche, course, sauts, lancers, équilibre…

Les enfants de 6 à 11 ans

Au quotidien, un minimum d’une heure d’activité physique d’intensité modérée à élevée est recommandée.

Les adolescents de 12 à 17 ans

Une heure d’activité physique d’intensité modérée à élevée est recommandée chaque jour, sollicitant les muscles et améliorant l’endurance et la souplesse : gymnastique, escalade, danse, jeux de ballon… Toutes les occasions sont bonnes pour encourager

les adolescents : favoriser les activités entre amis, en club ou en famille, mais surtout les laisser choisir des activités qui leur plaisent.