Help, avec mon mec, on ne parle plus que des enfants et ça me désespère

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble avec mon mari. On a 3 enfants, de 9, 7 et 3 ans. On a tous les deux des postes à responsabilités dans des entreprises au sein desquelles on travaille depuis 6 ans pour moi, et 8 ans pour lui. Voilà mon problème : j’ai eu une sorte de prise de conscience à la rentrée, alors que notre dernier entrait à l’école et que ça nous débloquait un nouveau budget (et oui, terminé la nounou à domicile qui nous coûtait un salaire…), notamment, pour faire des choses à 2, passer du temps ensemble. Je me suis aperçue, un soir, au resto, que nous parlions beaucoup, beaucoup de nos enfants. C’est normal, c’est sûr, car nous sommes parents de trois enfants encore assez petits. Mais est-ce normal de ne parler que de ça ? J’ai l’impression qu’on manque vraiment de sujets de conversations, et que tout cela nous éloigne… Je me suis même sentie mal à l’aise pendant un blanc, ça ne m’était jamais arrivé auparavant. Ah oui, et on ne parle plus vraiment de nos jobs respectifs depuis que j’ai fait un burnout après l’arrivée de notre troisième, on a décidé de laisser le boulot derrière la porte avant de rentrer le soir. Alors voilà, je suis preneuse de tes conseils, car j’aime mon mari mais ça me désespère un peu de voir que nous n’avons finalement pas énormément de sujets de conversations… Merci ! Astrid

La réponse de la Daronne

Ma petite Astrid,

Tu te confrontes actuellement à la réalité que connaissent et partagent de nombreux couples : les enfants arrivent et, souvent, le couple passe au second plan, laissant très peu de temps pour apprécier du temps de qualité à deux. Ce qui ne veut pas dire que tout est figé pour autant !

La communication, la communication, la communication

Ma première question est la suivante : en as-tu parlé avec ton mari ? Il me semble que c’est la première chose à faire avant d’envisager quoi que ce soit. Peut-être que lui ressent la même chose, et en discuter pourrait vous mener à trouver des solutions. Peut-être qu’à l’inverse, lui n’a pas cette impression. Et cela pourra vouloir dire autre chose aussi… Quoi qu’il en soit, rien ne peut fonctionner sans communiquer, et une bonne discussion à bâtons rompus permet souvent de désamorcer les choses et parfois de régler des problèmes qui nous semblaient au départ immenses, et qui ne le sont en réalité pas tant que ça.

Quoi qu’il en soit, il semble que cette situation te pèse énormément, et le fait que tu précises qu’un blanc t’a mise mal à l’aise, si ce n’était pas le cas auparavant, cache peut-être autre chose. D’où l’importance d’en discuter !

Cela étant dit, une fois que tu auras discuté avec ton mari, voici quelques pistes pour vous permettre de retrouver des sujets d’échanges.

Retrouver des centres d’intérêts communs

Si ce n’est pas déjà le cas, trouvez-vous une passion commune, qui ne soit pas liée aux enfants évidemment. Pratiquer un sport à deux ? Aller voir du stand-up ? Prendre des cours de cuisine ? Il y a bien un sujet qui vous rassemble, qui vous passionne peut-être tous les deux mais pour lequel vous n’aviez jusque-là pas le temps nécessaire à accorder. Désormais, comme tu le dis si bien, vous avez un budget en plus, cela signifie que vous pouvez vous permettre une baby-sitter de temps en temps pour vous dégager ce temps à deux !

La règle du « on ne parle pas des enfants »

Autre option, qui peut se révéler fun : instaurer le fait que vous n’avez pas le droit d’aborder de sujets en lien avec les enfants lorsque vous sortez dîner. C’est un peu comme « pas de téléphone » à table. Cela vous forcera l’un et l’autre à redoubler d’imagination pour avoir d’autres sujets de conversation.

Réajuster les règles déjà en place

Bien sûr, je comprends que tu n’as pas envie de parler de vos vies professionnelles, mais n’est-il pas temps de remettre cette règle-là en question justement ? En adaptant les règles bien sûr, en parler, mais pas trop, ou se forcer à parler uniquement du positif, en laissant de côté tout le négatif qui pourrait vous causer à l’un et l’autre de l’anxiété ? Peut-être que cela serait aussi le point de départ à d’autres sujets d’échanges entre vous…

Quoi qu’il en soit, ne désespère pas, je suis sûre que tu réussiras à trouver une solution, mais souviens-toi, la première des règles et qui vaut pour à peu près tout : en parler. Ça rendra un peu moins lourds tes questionnements et tu te sentiras moins seule, et surtout, c’est le premier pas pour trouver une solution !

La bisette,

Ta daronne

