Help mon mec plus âgé ne veut pas d’enfants… Et moi ? Je ne sais pas !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

J’ai 27 ans et je suis en couple depuis 5 ans avec un homme qui a 20 ans de plus que moi, et qui est déjà père de trois enfants. Il ne veut plus d’enfant. Pour ma part, mon rapport est ambivalent à la maternité, teinté d’angoisses et de culpabilité face à l’injonction sociale et familiale à être mère.

Mon désir de maternité est en perpétuel mouvement et je ne sais comment répondre à la question de la maternité. Renoncer à mon couple ou à un enfant ?

C’est un dilemme déchirant et évidemment faire couple avec un homme qui rejette la paternité m’interroge. Peut-être est-ce un moyen inconscient de faire parler mon « non-désir » d’enfant et de ne pas affronter ma propre ambivalence ?

Je suis perdue et peut-être que tes mots m’aideront à y voir plus clair. J’aimerais lui en parler, mais sans savoir ce que je veux vraiment, les mots pour le dire sont difficiles à trouver.

C.