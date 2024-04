Chère Daronne, combien de temps doit-on attendre avant de se marier ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je vis un rêve éveillé. Il y a deux mois, j’ai eu un coup de foudre pour un mec génial. Après un premier rendez-vous passé à rire et à nous raconter nos vies, nous ne nous sommes plus quittés. Nous avons tous les deux le même âge et les mêmes envies de construire, le même humour, les mêmes valeurs. Je suis plutôt raisonnable comme fille, et ça ne m’était jamais arrivé avant d’être aussi sûre, mais là, c’est l’évidence, d’autant que c’est réciproque. Nous sommes certains de vouloir faire nos vies ensemble. Sa famille a une magnifique maison de campagne dans une ville que j’adore moi aussi, mais envisage de la vendre l’année prochaine. Pour rigoler, nous nous sommes dit qu’on pourrait profiter de ce dernier été pour s’y marier. Depuis, on y pense de plus en plus. Sauf que quand on en parle à nos proches, ils nous disent que ce n’est pas sérieux, car ça fera six mois qu’on se connait. C’est vrai, ça fait peu de temps, mais on est sûrs de nous, alors que faire ? Tu en penses quoi toi, chère Daronne ? Ana

Mon petit traversin,

Ah l’amour ! (j’ai toujours la voix de Lumière de La Belle et la Bête quand je prononce cette phrase dans ma tête). Au cours de ma vie, j’ai croisé un certain nombre de couples comme le tien. Parmi eux, je peux en citer plusieurs qui n’ont pas tenu la distance, et j’ai l’exemple de partenaires merveilleux dont on a fini par réaliser qu’ils ne l’étaient pas. Néanmoins, je peux aussi en citer plusieurs qui s’apprêtent à fêter leur je ne sais combientième anniversaire de mariage, au bout d’un moment, on arrête de compter. Ils divorceront peut-être un jour, je ne dis pas, mais ce ne sera pas parce qu’ils se sont connus trop tôt.

Alors se marier vite, bonne ou mauvaise idée ? Eh bien, ça dépend !

Se marier quand on vient de se rencontrer, est-ce raisonnable ? Non

De manière générale, on conseille aux gens d’apprendre à bien se connaître avant de se lancer ensemble dans un projet qui les liera étroitement et parfois pour toujours. Si on réfléchit, ce n’est pas idiot comme recommandation. Les risques de découvrir des tares rédhibitoires au cours des premiers mois, voire des premières années, d’une relation amoureuse, professionnelle ou amicale sont assez élevés.

Se retrouver liée à jamais avec un type qui a voté Nicolas Dupont Aignan au premier tour des élections présidentielles de 2022, non merci.

Cela ne signifie pas non plus que la relation est vouée à l’échec. Pour moi, il s’agit avant tout de chance. Il est possible que l’objet d’un coup de foudre s’avère être un partenaire de vie très correct et très adapté. Il est aussi possible que ce soit les hormones qui parlent. Qui sait ?

Mais après tout, pourquoi pas. Tant que tu lis bien tout mon article jusqu’à la fin.

Faire des trucs zinzins par amour ? Pourquoi pas

En ce moment, le soir, avant de m’endormir, je pense à la mort. Oui, c’est une chouette pensée pour s’endormir. Bref. Je me dis que la vie est très courte et ça me fout la pression, car il faut vite en profiter, après, ce sera trop tard.

À la lumière de mes angoisses nocturnes, je me demande donc : c’est t’y pas beau d’avoir aimé si fort, si passionnément quelqu’un qu’on aura décidé de l’épouser au bout de six mois ? Et ce qui compte au fond, c’est que ça dure toute la vie, ou d’avoir eu le plaisir et le privilège de vivre un truc pareil ? Je vote pour le privilège (à certaines conditions) !

On n’est pas toujours obligée d’être raisonnable dans l’existence, ni même de faire semblant de l’être. Si certains de tes proches ont du mal à comprendre ta décision, tu n’as même pas besoin de les convaincre. Oui, tu comprends leurs doutes, à leur place, tu en aurais aussi, mais tu as besoin d’aller au bout. Tant que le pire qui puisse t’arriver soit un petit embarras en réalisant qu’en vérité, il ne t’a jamais caché sa passion pour Dupont Aignant et que c’est seulement que dans ton délire, tu avais compris Poutou, à cause du P et du T.

Attention aux red flags

Être un peu fou dans la vie, pourquoi pas. Tu peux faire partie des heureux élus à transformer l’essai du coup de foudre. À la condition que votre spontanéité n’ait pas de conséquences trop désastreuses. Si l’histoire ne fonctionne pas, mais se solde par un divorce paisible avant que chacun ne reprenne sa route vers des cieux plus bleus, ce n’est pas nécessairement un drame.

Je voudrais cependant t’alerter sur une vérité navrante : si c’est parfait, c’est que c’est louche. Nous, humains, seront toujours limités à l’imparfaite perfection. J’ai récemment découvert deux termes qui définissent des débuts d’histoires merveilleux, pour présager une suite qui le sera beaucoup moins : le Love Bombing et le Grooming. Le love bombing, c’est le fait de flatter sa proie en la complimentant, en admirant son comportement, et en la valorisant. Cette validation rend accro, la midiluve te le confirmera. Le Grooming consiste à incarner la personne idéale pour séduire sa victime, avant de montrer son vrai visage.

Une personne sincère et saine a des défauts, qu’il tente parfois de cacher sans y arriver. Ces défauts n’incluent pas la jalousie ou l’agressivité. S’il est si parfait que cela ressemble à un rêve façon Hollywood, méfiance. Sauf si c’est façon Wes Andersen. Mollo aussi, si l’un de vous doit sacrifier quelque chose d’important pour que cette union puisse avoir lieu : son travail, sa liberté, ses proches, son indépendance financière, ses études, etc.

Pour finir, amoureux tous frais ou non, vous devrez en passer par les mêmes discussions que les couples aguerris qui ont décidé de faire leur vie ensemble : finances, lieux de vies, ambitions professionnelles et valeurs familiales, il faut faire le point en amont.

Je te laisse, je dois retrouver le Daron, c’est notre dixième anniversaire de couple, et on va organiser nos dix ans de mariage, ça, c’est le moins prochain.

La bisette,

Ta Daronne

