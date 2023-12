Dans Le Pire du Pire, le nouveau format de Madmoizelle, nous vous donnons la parole pour exorciser vos pires souvenirs et anecdotes. Cette semaine, on s’attaque à un gros dossier : celui des mariages. Trois lectrices nous ont raconté les noces auxquelles elles ont assisté, et croyez-nous, il y a du lourd.

La mariée et la « super » témoin (non)

Cette histoire s’est déroulée lors du mariage de mon cousin à Paris. Il avait réservé un château magnifique doté d’un nombre incroyable de chambres, un véritable dédale ! La cérémonie à l’église et le début de la réception au château se sont déroulés de manière assez classique. Les mariés étaient resplendissants, l’amour planait dans l’air, c’était le paradis !

Cependant, la vie de couple a pris un tournant inattendu. Moins d’un an après le mariage, le couple a pris la difficile décision de divorcer. C’était le début du drame. Peu de temps après la séparation, mon cousin a entamé une relation avec une autre femme, qui, ironiquement, avait été l’une des témoins de la mariée et une amie proche du couple. Vous pouvez probablement imaginer la suite : pendant son mariage, dans l’une des chambres du château, mon cousin a trompé sa future ex-femme avec sa nouvelle compagne, qui allait devenir sa future épouse…

C’est fou comme la vie peut réserver des rebondissements inattendus, surtout dans un endroit aussi majestueux qu’un château à Paris.

Clara*

Le mariage de l’enfer

Le mariage de mes amis Émilie et François est sans doute la soirée de mariage la plus barrée à laquelle j’ai assisté. C’était censé être le mariage du siècle, mais on a fini par se croire dans un (mauvais) film de Judd Apatow.

Tout avait pourtant très bien commencé. Les mariés étaient magnifiques et la soirée somptueuse, puisqu’organisée dans une propriété incroyable du XVIIIe siècle située dans le bocage normand. Le temps était parfait et l’ambiance au top.

Avant le dîner, un lâcher de colombes était prévu. Ça devait être le clou de la soirée, THE moment romantique. C’était sans compter sur l’un des oiseaux, visiblement désorienté, qui a décidé non pas de s’envoler comme ses congénères, mais de se poser dans la coiffure de la mère d’Émilie. Elle essayait de le virer avec grâce, mais ça ne fonctionnait pas du tout, l’oiseau voletait entre les invités, ça a fini en bataille de coiffures, les gens en pleuraient de rire.

Ensuite, lors du discours du témoin de François, les choses ont continué à se corser. Je ne sais pas ce qu’il lui a pris, mais il a voulu faire une sorte de mix entre humour noir et secrets de famille. Ça a clairement jeté un froid. Je me souviens qu’à la fin de son discours, les applaudissements étaient tout juste polis et que les mariés étaient furieux.

L’apothéose de ce mariage normand a été la tempête qui s’est abattue vers minuit, pile quand tout le monde se mettait à danser. Évidemment, la piste de danse était non pas dans le beau château (loué juste pour le cocktail pré-dîner…) mais dehors, sous une sorte de grande tente. Il s’est mis à pleuvoir comme si le ciel se vengeait de je ne sais quoi et la tente a rapidement été inondée, tout le monde glissait dans tous les sens. La soirée s’est terminée trempée jusqu’aux os, avec des coiffures détruites et des fringues ruinées. On aurait dit une scène de fin du monde. Mais au moins, on a toutes et tous une histoire de mariage à raconter, même si ce n’est pas du tout celle à laquelle on s’attendait.

Margaux

Une belle-famille un poil gonflée

Mariage de l’une de mes meilleures amies au Maroc il y a cinq ans. On ne peut pas dire d’elle qu’elle est la personne la mieux organisée au monde, et devinez quoi ? Elle s’apprêtait à épouser un homme aussi peu (voire encore moins) organisé qu’elle, tout comme ses parents à lui. Avec du recul, on aurait sans doute pu voir l’accident venir.

On est donc le jour du mariage, tout semble prêt, les invités, marocains et français, sont installés dans le superbe riad investi pour l’occasion. Tout semble prêt, mais les mariés et leurs familles ne sont pas là. En coulisses, les témoins de la mariée (dont je fais partie) tentent de la calmer alors que sa belle-mère lui annonce, en toute décontraction, au téléphone qu’elle « arrive dans cinq minutes, elle a croisé des amis dans la médina, elle les invite à venir assister au mariage, il faut rajouter des chaises ». La future mariée est rouge de colère, mais se contient. On a déjà une heure de retard, et le riad n’a qu’une capacité limitée, ce qui n’a pas l’air d’embêter sa belle-mère.

Au bout d’une demie-heure supplémentaire, la belle-mère n’est toujours pas arrivée, mais nous décidons de nous rendre quand même au riad afin de contrôler qu’il ne manque personne d’autre, et pour que la mariée et son père se tiennent prêts au bout de la rue qui mène au riad pour entrer dès que le moment sera venu. Au bras de son père, la mariée explose en sanglots, tout en tentant de se retenir pour ne pas trop faire couler son maquillage. Sa belle-mère arrive enfin, le mariage peut débuter. Nous les témoins, qui retenions notre souffle, sommes soulagées. Mais au bout de quinze minutes de cérémonie, alors qu’il est temps d’apporter les alliances, prise de conscience : la sœur du marié, qui est supposée avoir les alliances, est introuvable. Elle est aussi en retard (de près de deux heures donc, par rapport à l’heure initiale du début de cérémonie). Nous tentons de tout faire pour que la mariée ne s’en aperçoive pas mais, trop tard, son visage devient rouge et le dragon en elle (on la comprend) semble vouloir sortir et cracher du feu sur toute l’assistance. Je ne sais pas par quel miracle la sœur en question est arrivée au moment où la mariée allait vraiment sortir de ses gonds, et mon amie a enfin pu se marier.

Anastasia*

* Les prénoms ont été modifiés.

