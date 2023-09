Mon photographe de mariage a complètement raté nos photos ! Help !

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Je me suis marié il y a quelques semaines. Le mariage s’est bien passé à un détail près… Mon photographe. On m’avait pourtant prévenu : ne jamais confier cette mission de la plus haute importance à un proche… Mais voilà, un de mes cousins est passionné de photo et de ce que je pouvais voir sur son compte Instagram, il était doué. Lorsque je lui ai annoncé le mariage, il m’a immédiatement proposé de prendre en charge les photos. Nous avons convenu d’un tarif de 600 euros à payer en avance. Je l’ai prévenu, s’il endossait ce rôle, il fallait qu’il s’y consacre. Il me l’a promis. Il a couvert la cérémonie, le vin d’honneur et les photos à deux et de groupe « traditionnelles ». Malgré le champagne qui coulait à flots, dans sa coupe, il a continué de prendre des photos… Nous n’avons pas pensé quoi que ce soit, si ce n’est qu’il passait plus de temps à s’amuser qu’à photographier. Mais tu sais comment c’est un mariage, on attend que les prestas fassent leur travail. Après plusieurs semaines à patienter, nous avons reçu les photos. Sauf que… elles sont nazes. Mal cadrées, à contre-jour, et plus la soirée avance, plus c’est flou. Bref, c’est un carnage. Mon mari et moi, on est furieux. Non seulement nous n’avons pas de souvenirs corrects de cette belle journée, mais nous nous sentons trahis et nous n’arrivons même pas à nous réjouir de cette cérémonie dont nous ne gardons aucun souvenir visuel correct. Aide-moi chère Daronne ! Vincent

La réponse de la Daronne

Mon petit verre de champ’,

Tout d’abord, félicitations ! Pour ce mariage d’abord, mais aussi pour cette première galère de couple marié ! Du moins, j’espère que c’est la première. Et la dernière. Même si je ne mise même pas un centime d’euro dessus.

Avant de commencer ce courrier, je voudrais m’excuser d’avance parce que je ne vais pas avoir énormément de solutions à te fournir. Ne m’en veux pas, j’ai une très bonne raison pour cela : je ne suis pas capable de remonter le temps pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Même si j’y travaille. Cependant, ce courrier servira au moins à quelque chose puisque j’y dispenserai des conseils généraux aux lecteurs qui envisageraient d’engager un proche comme prestataire de service ou qui souhaitent régler un litige avec un photographe professionnel.

Pas de panique, je vais tout de même gratter les croûtes de poussières qui recouvrent la pomme fripée qui me sert de cerveau, dans l’espoir de trouver quelques conseils réconfortants.

Sur cette introduction parfaitement inutile, c’est parti mon kiki !

Ne confiez pas vos prestations de mariage à des amateurs !

C’est vrai qu’engager un amateur comme prestataire de mariage, c’est moins cher. Sauf que payer moins cher pour ne rien avoir du tout, ça reste de l’argent foutu par les fenêtres. Et à une époque où l’on paye 2,69 euros son kilo de pommes, personnellement, je trouve cela parfaitement irresponsable.

Même en admettant que l’amateur en question soit assez talentueux, il ne faut pas oublier qu’une activité professionnelle est avant tout …. TADAAAAAM … professionnelle ! C’est-à-dire une activité qui implique de nombreuses contraintes et dont la nature est définie par la clientèle. On n’est pas là pour filmer des sacs en plastique voletant. Et peut-être que ce n’est pas plus mal, après tout.



Cette professionnalisation implique par ailleurs de maîtriser d’autres compétences : gestion de l’emploi du temps, compréhension des besoins de son client (quitte à les redéfinir en amont), adaptation… In fine, quelles que soient les circonstances, il faut pouvoir fournir la prestation convenue. Et dans ce cas-là, la prestation attendue, c’est de gesticuler dans tous les sens pour être sûr de capter l’essence de la fête. Pas de céder aux « Allez, tu peux bien prendre une petite pause pour boire un verre avec nous » de vos proches en communs qui, eux, ne travaillent pas.

Et maintenant ?

Si tu m’avais consulté avant d’engager ton cousin, je t’aurais invité a minima à définir précisément les termes de la prestation, puis de sceller tout ceci avec un contrat légal. Je t’aurais conseillé d’indiquer exactement le nombre de clichés attendus au total, mais aussi lors de chaque moment. Je t’aurais aussi encouragé à noter ce que vous souhaitez et ne souhaitez pas voir apparaître sur vos photos, et bien plus encore. C’est vrai, vous seriez passé pour de gros relous. Ce qui n’aurait pas eu la moindre espèce d’importance puisque le métier de photographe de mariage consiste justement à satisfaire des Groomizillas stressés. Et dans ce cas-là, ç’aurait eu l’avantage de dissuader ton cousin, ou de prouver le litige à postériori.

Comme je suppose qu’en famille, on ne passe pas de contrats, je te conseille de :

Te réunir avec ton homme pour discuter de la situation et réfléchir ensemble à ce que vous pourriez attendre de votre cousin (Merveilleuse nouvelle pour ton mec : maintenant que vous êtes marié, ta famille, c’est aussi la sienne. BONNE CHANCE !). Dédommagement ? Excuses ? Auto-lynchage en live sur Instagram ? Confronter calmement votre cousin et lui exposer vos griefs, toujours avant d’exiger la réparation prévue. Si le cousin est de bonne volonté, il acceptera de vous dédommager et s’excusera. Cela ne changera pas la qualité des photos, mais vous permettra d’en faire d’autres (voir prochain paragraphe) et d’apaiser le sentiment de trahison. De résister à la tentation de mêler toute la famille à cette histoire. Il est possible que votre cousin s’excuse. Il est aussi probable qu’il brandisse des excuses dont le délire n’a d’égal que la mauvaise foi et vous reproche d’être responsables de cet échec. Après tout, ce n’est pas sa faute si vous avez eu le mauvais goût de n’inviter que des humains. C’est-à-dire des animaux dégoutants, aux paupières souvent mi-closes et dont la peau rosacée lui sous la chaleur des néons. Abstenez-vous de saisir tout le reste de la tribu, vous seriez déçu. Même face à l’injustice la plus probante, la sérénité du groupe prime toujours. Vous ne tirerez rien de ce côté-là, si ce n’est la preuve que tes parents sont des lâches.

Mes (autres) vrais conseils

Si on ne peut pas changer le passé, l’avenir, lui, reste encore à inventer. Plutôt que de pleurer sur des photos nulles que toutes les larmes du monde ne feront qu’abîmer un peu plus, vous pourriez envisager quelque chose de plus festif :

Créez un dossier photo commun et demandez à tous vos invités d’y ajouter leurs photos. Toutes leurs photos. Même les selfies ivres et les clichés de ce pigeon pris pour des raisons qui nous échappent à la lumière de notre sobriété. Qui sait, dans le lot, il y aura peut-être des photos correctes.

Appropriez-vous cette médiocrité et osez prendre la vie à contre-courant. Demandez à vos amis et invités (en excluant les proches du cousin maudit) de voter pour la pire des photos et encadrez là. Créez un scrap book de l’horreur, éditez les photos pour qu’elles soient encore plus vilaines, demandez à ces mêmes amis d’y ajouter des commentaires odieux, osez les stickers ringards. Allez ! Trashez-moi tout ça !

Organisez une journée de rattrapage photo avec tous vos amis. Renfilez vos tenues de fêtes et trouvez un bel endroit (pourquoi pas revenir sur les lieux du crime ?). Faites le plein de mousseux premier prix et de coupes en plastique et c’est parti. Si le cousin a accepté de vous dédommager, c’est le moment d’embaucher un photographe professionnel pour immortaliser le moment, sinon, la perche à selfie est votre amie.

Si je compatis à votre malheur, je ne peux que vous encourager à tourner cette galère en dérision. Un conseil à appliquer tout au long de sa vie de couple. Je finirai sur cet enseignement primordial que je suis heureuse de vous offrir en cadeau de mariage.

Allez, je te laisse, je dois écrire dix pages pour cet après-midi, et en bonne professionnelle que je suis, je n’ai pas commencé.



La bisette,

Ta Daronne