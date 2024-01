Help, ma pote veut me faire acheter une robe moche pour son mariage

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

J’ai l’honneur d’être la témoin du mariage d’une amie proche, prévu cette année. Elle a récemment demandé à ses témoins de commander une robe pour l’occasion. Ladite robe doit être d’une couleur particulière, coûte un peu plus de cent euros, et on peut personnaliser le modèle proposé. Les autres témoins ont accepté.

Sauf que… je n’ai absolument pas besoin de nouvelle robe, la couleur choisie ne me va pas, et clairement, je ne la remettrai pas. Et bon, commander une robe à usage unique, fabriquée dans un pays lointain, dans des conditions inconnues… Je peux payer la robe, même si ce n’est pas une dépense anodine, à ajouter aux dépenses de l’EVJF, du mariage lui-même, etc. En plus, on n’a encore rien dit à personne, mais j’essaie de tomber enceinte depuis plusieurs mois, sans succès pour le moment, et peut-être (j’espère) que la robe ne m’ira plus de toute façon.

D’un autre côté, ma pote est très gentille, très attentionnée, son mariage est très important pour elle et elle s’est très investie. Je sais qu’elle me rendrait la pareille si je le lui demandais. Je ne veux pas la blesser.



Suis-je une mauvaise amie, et dois-je taire mes opinions pour faire son bonheur ? Sinon, comment le lui dire ? S.O.S !

Marie