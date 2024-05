Help, ma belle-mère présente des femmes à mon conjoint dans mon dos !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Je suis en couple depuis quatre ans avec mon conjoint et nous vivons ensemble. Nous ne venons pas du même milieu social. Lui est issu d’une grande famille, moi non, mais je ne pensais pas que cela posait de problème, on est en 2024 que diable et je suis totalement indépendante financièrement, j’ai un « bon boulot ». Je me trompais !

La mère de mon copain a toujours été vache avec moi. Elle n’accepte pas que son fils soit avec une fille comme moi. Elle a toujours rêvé qu’il se mette en couple avec une femme de son milieu, une femme dont elle connaîtrait la famille, de nom du moins. Au début, c’était hyper tendu et je me prenais des pics. Mon mec avait du mal à me défendre, selon lui, je devais juste ignorer les attaques et j’ai dû le menacer de partir. Finalement, sa mère a accepté le Statu quo et nos rapports sont désormais cordiaux et nous nous voyons seulement lors des réunions de famille officielles.

Je sais qu’elle continue de baver sur moi quand elle peut, et elle lui a même proposé à plusieurs reprises de lui présenter des filles plus « convenables pour lui ». Mon mec a toujours refusé, mais lors d’une visite récente où je n’étais pas là, sa mère a carrément invité à dîner une de ces femmes (la fille d’amis de ses parents) pour qu’ils puissent apprendre à se connaître. Mon mec m’a raconté ça en rentrant, un peu sur le ton de la blague. Genre : « Devine ce que ma mère a encore fait ? »

En entendant cela, je lui ai dit que c’était trop, que je refusais de refoutre les pieds là-bas et que j’attendais de lui qu’il ne se contente pas seulement de rigoler, que moi, ça m’atteignait. Pour lui, je laisse gagner sa mère et j’en rajoute, alors que cela devrait me passer au-dessus. Il me demande de le comprendre : sa position est délicate et il souffre autant que moi de cette situation.

T’en penses quoi ?

Sandra