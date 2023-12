Help, j’ai envie de planter les fêtes en famille, je peux ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’ai une grande famille, et tous les ans mes parents organisent le réveillon de Noël le 31 au soir, pour réunir le plus de monde possible. Sauf que cette année, je me retrouve seule au Nouvel An : je viens de divorcer et mes enfants sont chez leur père. Franchement, je n’ai pas envie de me taper la cavalerie, alors que je peux profiter enfin de calme (j’ai mes enfants en garde principale) et que cette année n’a pas été facile. Je n’ai pas envie de me taper 3 heures de route, passer 72 heures à table, discuter avec de lointains cousins, cousines dont je me fiche (et réciproquement). Tu sais ce qui me ferait rêver ? De ne rien faire. Je voudrais passer mon réveillon et les premiers jours de l’année devant Netflix, à manger autre chose que des légumes racines, et boire autre chose que de l’alcool. Est-ce que ça se fait de les planter ? Et si oui, je leur dis quoi ? Anaïs

La réponse de la Daronne

Ma petite feuille de houx,

Parfois, je vous soupçonne de m’envoyer des courriers dans le but de vous faire engueuler. Mais aujourd’hui, je crois que tu m’écris, car tu sais au contraire que je serai de ton côté. Évidemment que je t’encourage à planter des fêtes reloues pour pouvoir buller tranquillement chez toi !

J’ai même décidé de ne pas peser le pour et le contre par écrit, j’aurais trop peur de te faire renoncer à ton merveilleux projet. Je vais donc plutôt t’expliquer pourquoi je suis ton plus fidèle soutien.

Marre de toujours tout bien faire comme il faut !

Il faut admettre que ce n’est pas poli de planter ses hôtes à la dernière minute, même si ce sont tes parents. Mais, tu ne trouves pas qu’il y en a ras le pompon d’être polie, correcte, serviable, disponible, asservie ? Tu n’es pas une dinde condamnée à occuper ses micro secondes de liberté annuelle à te farcir des contraintes (dinde, farcir, tu l’as ?).

Si je ne me souviens plus de mes trois ans, de nombreuses photos et vidéos sont là pour témoigner du fait que visiblement, j’aimais courir à poil et chanter à tue-tête sans me soucier de ma voix de casserole rouillée. De manière générale, la petite enfance est une période assez yolo en termes de conventions sociales et une énorme partie de l’éducation consiste à réfréner ces élans de plaisir et d’égocentrisme absolu. Surtout celui des petites filles. C’est ainsi qu’on arrive à l’âge adulte avec un sens des responsabilités en béton, et une liste longue comme un jour sans WiFi de règles à appliquer au quotidien. Pourtant, c’est si bon de pouvoir déconner de temps en temps, même si c’est aussi terrifiant, je te l’accorde.

Cela dit, la déconne ici ne consiste pas à blesser quelqu’un ni à claquer toutes tes économies dans une moto alors que tu n’as même pas le permis B. Tu peux donc céder sans trop de culpabilité.

Parce que ce n’est de toute façon pas le bon moment pour connecter avec ses proches

Quand on est enfant, la simple perspective de recevoir des jouets peut adoucir le pire des moments. C’est probablement, et seulement, pour ça, que nous envisagions les fêtes de fin d’année comme un moment agréable et convivial. Dissonance cognitive oblige, nous continuons d’en être persuadés, alors que chaque année qui passe s’acharne à nous prouver le contraire.

En cette période de fête, ces propos font de moi un cliché de Grinch grincheux. Je les base pourtant sur des faits mathématiques. Factuellement, personne ne peut nier qu’en d’autres circonstances, le fait de réunir dans un espace clos un grand nombre de personnes, dont beaucoup n’ont rien en commun, ne définit pas le terme « retrouvailles complices avec ses proches ». Si tes parents imaginent qu’ils disposeront de plus de vingt minutes pour te parler, sans être interrompus par un tonton-Denis-je-sais-tout dès que vous approchez d’un sujet sérieux, ils se titillent la cornée.

Au lieu de t’autoflageller parce que tu plantes tes aïeux que tu vois rarement, envisage d’autres moyens pour entretenir votre relation tout au long de l’année. Appelle-les plus souvent, prends le temps d’aller les voir en mars ou en novembre, des mois où il ne se passe rien pour personne. Tu peux même organiser un événement, comme un week-end, avec eux et tous les membres de cette famille dont tu te sens proche.

Les excuses pour éviter les fêtes en famille

Je sais que, personnellement, je mens aussi bien qu’un enfant de trois ans qui prétendrait que non, il n’a pas fait caca, alors que des effluves caractéristiques le suivent fidèlement à la trace. Pourtant, je me suis longtemps obstinée à mentir dans ce genre de situation, pour ne pas blesser mes proches et SURTOUT pour éviter les ennuis. Autant te dire que le pot au rose était découvert et que je n’évitais rien du tout. Lassée de ma réputation d’égoïste, j’ai finalement décidé de dire la vérité. Curieusement, cela n’a plus jamais posé de problèmes.

Je pense que ton divorce et ton année difficile constituent deux excuses parfaitement légitimes pour sécher le réveillon. Cela dit, je sais aussi que pour certains boomers, les conventions sont bien plus importantes que le bien-être, et même celui des gens qu’ils aiment le plus au monde. Alors, si tes talents de bonimenteuse sont plus aiguisés que les miens, voici quelques idées :

Tu as attrapé la gastro, la grippe ou le COVID, soit des maladies contagieuses hivernales désagréables que personne ne veut attraper. Surtout pas grand Mamy Renée, la personne la plus âgée que quiconque connaisse.

En apprenant que tu n’avais pas tes enfants, cette semaine-là, ton superviseur t’a demandé de revenir travailler au bureau. Les congés sont réservés aux parents, du moins c’est ce qui se murmure actuellement.

Il ne faut jamais se servir de ses enfants comme excuse. C’est dommage, même si nos héritiers ne devaient pas passer la semaine avec nous, il existe tant de raisons qui pourraient réactiver nos obligations parentales. Tourner au préalable une vidéo « preuve », avec la complicité de l’enfant, serait aussi très malvenu. C’est dommage, avec quatre coupes de Cava dans le pif, tout le monde serait tombé dans le panneau.

C’est tout pour moi, parce que tu n’as pas besoin de plus. Tu es une adulte et tu as mérité ce moment de détente en solo et si tu étais ma fille, je serais ravie que tu te l’autorises.

D’ailleurs, tu es un peu ma fille, puisque je suis ta Daronne.

La bisette,

Ta Daronne

