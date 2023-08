Mon mec s’habille mal, au secours !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Je suis en couple avec un mec génial et tout se passe bien, mais il y a un détail qui me gêne : je déteste son style. On s’est rencontré au travail il y a six ans, nous portions l’uniforme, et je suis tombée sous son charme. Nous étions jeunes, son style baba relax limite crado me dérangeait moins.

Six ans plus tard, il porte toujours les mêmes t-shirts délavés avec des dessins douteux qui ont pris un sacré coup de vieux, ses baggys en toile qui le boudinent, ses sweats à capuche tachés… Et dois-je te parler de ses claquettes estivales ? J’ai essayé de lui en parler et il me dit qu’il s’en fout. Le style ne l’intéresse pas.

J’ai envie de m’en foutre aussi, mais quand nous sortons, surtout avec mes collègues, j’ai un peu honte et je me demande ce que les gens vont penser de lui : comment le convaincre de changer de garde-robe, ou au moins faire un effort pour paraître moins négligé ?

Help me !

Louise