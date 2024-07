10 phrases que je répète tous les jours (ou presque) à mes fils

Il y a des valeurs importantes à transmettre à nos enfants. Voici 10 choses que je veux que mes garçons enregistrent. Pour aujourd’hui et pour demain.

La maternité est une drôle d’aventure, surtout si comme moi, on se retrouve avec une grande tribu de… garçons. Pour celles et ceux que me connaissent sur Madmoizelle, j’ai la chance d’avoir 4 merveilleux fils. Mon obsession : qu’ils se sentent aimés et soutenus. Je me dis que je dois leur donner la sécurité affective nécessaire pour qu’ils soient forts et confiants. Dans une société encore empreinte de patriarcat et traversée par #MeToo, je me répète aussi que j’ai une responsabilité vis à a vis des femmes et que je dois protéger les filles que je n’ai pas des dangers.

Mère-fils : ces phrases importantes à leur transmettre

Tu as le droit de pleurer, d’être triste, bref de montrer tes émotions.

Un homme qui pleure, ce n’est pas honteux.

Un homme qui pleure, ce n’est pas honteux. Respecte toujours les autres, en particulier les filles.

Rappelle-toi de l’histoire de ta famille, et ne cache jamais tes origines ou ta religion.

Je serai toujours là pour toi quoi qu’il arrive.

Ne t’excuse pas si quelqu’un te fait du mal.

Tu es libre d’aimer qui tu veux, garçon, fille ou les deux. L’amour ne se commande pas.

Je suis fière de toi. Tu comptes et tu es important

Il y aura toujours des gens qui ne t’aimeront pas. Et tu ne pourras rien y faire. Ne cherche pas à tout prix à te faire aimer.

Essaye de ne pas te prendre trop au sérieux.

Concentre toi sur ce que tu as, pas sur ce que tu n’as pas

