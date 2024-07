Chronique d’une daronne : c’est quoi le bon montant pour un cadeau d’anniversaire de gosse ?

Je me pose la question à chaque fois que mes enfants sont invités à un anniversaire. Combien je mets dans le cadeau ?

Juin s’achève, enfin. Le mois ou la charge mentale des mères a explosé tandis que les enfants sont au niveau maximum de la fatigue et de l’excitation. Juin, c’est aussi le mois où tes gosses ont une vie sociale plus importante que la tienne (j’avoue, c’est pas dur). Entre les kermesses, les spectacles de danse, de théâtre, et les anniversaires, à croire qu’ils sont tous nés à cette période. Parlons des anniversaires, vous aviez aimé notre article décrivant la typologie des 4 parents qu’on croise toujours aux goûters d’anniversaire, aujourd’hui je vous parle du budget alloué aux cadeaux des copains de l’école.

Ce billet est extrait de la newsletter hebdomadaire de notre rédactrice en chef Candice Satara « Le Balagan ». Candice est mère de quatre garçons âgés de 2 à 12 ans. Pour la recevoir, vous pouvez vous abonner gratuitement ici.

Quel budget accorder aux cadeaux d’anniversaire ?

Depuis que je suis mère, j’ai pu remarquer qu’il n’y a pas vraiment de règles, certains arrivent à la fête avec un truc à 10 balles tandis que d’autres sortent le grand jeu, Playmobil, Lego à 30 euros. Il y a aussi ceux qui te refilent un cadeau de leur gosse jamais utilisé, un obscur jeu de société qui restera dans le placard pour le reste de la vie. Je me tâte moi-même parfois avec certains trucs reçus au bureau, mais je n’oserai pas quand même.

De mon côté, j’essaie de faire un cadeau plus ou moins proportionnel au coût de la fête. L’an dernier, mon fils, par exemple, a été invité au Parc Astérix, forcément j’ai prévu un cadeau plus cher, autour de 20, 25 euros, deux mêmes car c’était des jumeaux. Sinon je dirais que c’est plutôt autour de 15 euros, et c’est aussi dans une grande partie des cas, un ou des livres. Un jour, j’ai vraiment été rat, avec du recul franchement je ne sais pas pourquoi, mais j’ai offert un hand spinner à l’enfant, si, si. La honte, non ?

Le montant du cadeau dépend aussi un peu du niveau de proximité du copain ou de la copine. Si c’est un ami proche, évidemment, je vais avoir envie de plus le gâter pour faire plaisir à mon fils. Je remarque aussi que je faisais plutôt des présents autour de 10/12 euros quand ils étaient plus petits (5,6 ans). À cet âge, c’est facile de trouver des cadeaux pas chers. Un puzzle Djeco et le tour est joué, un coffrer de Sablimage, ça passe crème.

Et vous, combien mettez-vous dans les cadeaux ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.