J’ai vu le mec d’une collègue rouler une pelle à une autre femme. Je fais quoi ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés d’une louche d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne, Au secours ! Je viens de croiser le mari de ma collègue avec la langue dans la bouche d’une fille qui n’était pas du tout ma collègue. Que j’adore au demeurant et avec qui je passe la plupart de mes journées. De ce qu’elle m’a dit, ils sont en couple exclusif, monogame, tout le toutim. C’est l’horreur non ? Je fais quoi ? Sabrina

La réponse de la Daronne

Mon petit sanglier,

On a beau être en couple monogame, la question de la fidélité, c’est compliqué. ET HOP, une petite porte ouverte enfoncée pour bien commencer la journée !



Par exemple, le Daron et moi, on s’est juré fidélité et je dirais que dans l’ensemble, on s’en sort bien. Principalement, parce que j’ai déjà du mal à parcourir les 5 mètres qui séparent mon lit du canapé, alors courir le guilledou, quelle flemme.

MAIS BON, je ne te cache pas que si Géralt de Riv le Witcher se perdait dans mon quartier – admettons qu’il ait confondu ma banlieue pavillonnaire avec une forêt enchantée après s’être fighté contre un monstre qui lui aurait craché de l’acide dans les yeux et qui l’aurait rendu aveugle, que OH comme par hasard nous tombions nez à nez, et que le mutant soit très attiré par moi (rappelons que j’ai toutes mes chances puisqu’à ce moment-là l’homme est aveugle), il serait fort possible que je lacère le contrat marital à coup de canif.

En même temps, matez-moi ça, c’est dur de dormir dans la baignoire hein

Tout comme je sais déjà que le Daron ne dirait pas non à je-ne-sais-plus-qui de je-ne-sais-plus-quelle série, car je ne retiens jamais les noms. C’est te dire si je m’en fous et surtout, te dire si je suis au fait que la monogamie est une règle très variable.

Tromperie or not tromperie ? Dans le doute…

Globalement, j’aurais tendance à dire qu’en couple monogame, il est préférable ne pas coucher ailleurs. Je te l’accorde, dire ça, c’est comme dire que quand il pleut, il vaut mieux sortir avec un parapluie, alors que tout le monde passe son temps à oublier d’en prendre un dans son sac. Toutes ces métaphores au goût sûr sont là pour nous rappeler qu’entre la théorie et la pratique, il y a l’autoroute du soleil et que la plupart des gens y roulent ivre mort, parfois même à contresens.

Nous n’avons aucun moyen de savoir avec certitude quelles règles s’appliquent au couple de ta collègue, ni même si elle a vraiment envie de savoir ce que son mari fabrique de sa langue pendant son temps libre. Avant de mettre le nez de quelqu’un dans le caca, encore faudrait-il être sûr que ce quelqu’un soit prêt pour ça…

Et puis, les différents scandales sexuels qui peuplent notre ère sont assez formels sur la question : quand un mec trempe son biscuit là où il ne devrait pas, ce n’est jamais le mec qui a des emmerdes, mais la meuf qui l’a balancé.

M’est d’avis que si tu l’ouvres pour dénoncer l’infâme, ça va te retomber sur le coin du museau. En théorie, ce n’est pas très joli de garder pour toi des informations potentiellement capitales simplement pour préserver ton bien-être personnel, mais en pratique, mieux vaut éviter de se mêler des histoires des autres.

Oublies ce que tu as vu et n’en parles jamais à personne. Non, même pas avec tes potes. Non même pas avec ton mec. Pas de potins, pas de « HAN TU NE DEVINERAS JAMAIS CE QUE J’AI VU » autour de la machine à café, ou après un troisième Mojito lors d’une soirée entre collègues. Les rumeurs vont vite, tu le sais bien…

Ce silence absolu, qui te suivra jusqu’au tombeau, sera le prix à payer pour ta tranquillité d’esprit.

Je suis une mère la morale : je fais quoi ?

Il y a des gens moraux. Je n’en fais pas partie, je préfère le « Courage fuyons ! ». Mais il y a des gens moraux. Pourquoi, comment, je ne sais pas. La vie est déjà suffisamment compliquée, mais après tout, pourquoi ne pas s’en rajouter des tartines en se foutant des emmerdes supplémentaires sur le dos. Tu veux avertir la copine collègue ? Vas-y, qu’est-ce que tu veux que je te dise.

L’appel anonyme au mari : BON OKAY, l’appel n’a pas besoin d’être anonyme. Je me disais juste que ça serait cool, car j’aime bien les séries policières. Si tu connais le mari, confronte-le en l’informant que tu as été témoin d’une scène qui t’a mis particulièrement mal à l’aise. À lui d’en parler à sa femme avant que tu ne t’en charges. Oui, tu bluffes (probablement), mais ça, il ne le sait pas.

Mettre les pieds dans le plat : Meeeel assieds-toi faut qu’j’te parle, tu vas passer tes journées dans l’noiiiir mais je le sens je le sais il se fout de toi…. Si ça se trouve, Vitaa et Mel se sont rencontrées au travail, on ne sait pas. Annoncer à une copine que son mec la prend pour une cloche n’est jamais facile, mais si tu y tiens, il existe quelques règles à respecter :

À faire : L’inviter à boire un verre en tête-à-tête pour lui parler à l’écart des regards curieux et y aller doucement, le plus factuellement possible.

À éviter : Lâcher le morceau à la cantine ou profiter de l’ivresse du barbecue annuel pour se donner du courage et déballer n’importe quoi en présence de 30 managers. Se la jouer madame potin en racontant à toute la boite que machine est super cocue.

Caser ta copine avec un collègue : En fin de courrier, je prodigue toujours un petit conseil clivant, qui ne remporte pas tous les suffrages en commentaires mais qui mérite toujours d’être considéré si tu veux mon avis. Aujourd’hui, ce sera celui-là : puisqu’il semblerait que la monogamie ne soit plus à l’ordre du jour dans le couple de ta collègue, autant faire passer la pilule en lui permettant de vivre sa propre aventure extraconjugale. Par exemple avec Julien-Roger du service gestion de produit, qui a certes un prénom de merde, mais qui compense avec un physique ultra sympa.

Allez, je te laisse, je dois aller consulter le logiciel espion que j’ai installé dans le téléphone du daron.

La bisette,

Ta daronne

Crédit photo image de une : Cottonbro / Pexels

À lire aussi : 17 ans après la tromperie de Jude Law avec la nounou, Sienna Miller va beaucoup mieux, grâce à cette série