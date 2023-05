Help, mon mec a un gros crush sur sa collègue et j’ai peur pour notre couple !

La Daronne répond à toutes vos questions, en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère daronne, Je t’écris parce que depuis quelques jours, mon monde est sens dessus dessous. L’homme de ma vie et père de mon enfant m’a avoué qu’il avait un énorme crush sur une collègue, avec qui il échange beaucoup de messages chaque jour, et j’ai énormément de mal à vivre avec cette info. Nous sommes en couple monogame depuis une dizaine d’années, plutôt heureux et sans soucis, à part le fait que nous manquons de temps l’un pour l’autre depuis que nous avons un enfant en bas âge venu s’ajouter à des boulots très prenants. Il y a plusieurs années, nous avions discuté « en théorie » de la possibilité d’ouvrir notre couple un jour, si l’un de nous en ressentait l’envie ou le besoin. En théorie, j’étais d’accord, mais là, confrontée à la réalité (et après être devenue mère), plus du tout. Même s’il dit que ce qu’il ressent pour elle ne change rien à l’amour qu’il éprouve pour moi, je suis terrifiée à l’idée que ce crush puisse devenir une relation et qu’il s’éloigne (encore plus) de moi. En bonne drama queen, je m’imagine déjà en train de faire le planning de garde partagée et ça me brise le cœur. Moi qui ne pensais pas être une personne jalouse, je me surprends à lorgner son téléphone par-dessus son épaule. Bref, c’est la merde et j’ai besoin d’un regard extérieur sur la situation, je crois, parce qu’à force de ressasser le truc seule et avec lui, j’ai l’impression de devenir zinzin. Juliette

La réponse de la Daronne

Ma petite biche jolie,

J’aimerais te prendre dans mes bras et faire claquer mes lèvres sur tes joues. Tu dirais : « rohhh nan, je ne veux pas embrasser la Daronne, elle pique » mais ça te ferait quand même du bien.

À force de recevoir vos courriers, je commence à mieux appréhender l’espèce humaine et ses petits schémas. Je peux donc te dire que les situations qui font le plus mal à la tronche sont souvent des situations auxquelles la plupart des gens sont confrontés un jour ou l’autre.

Sauf que, comme l’a si bien dit un jour Hélène Segara : « ce n’est jamais qu’une histoire, comme celle de milliers de gens. Mais voilà, c’est mon histoire et bien sûr, c’est différent. «

C’est statistique, plus tu t’engages longtemps, plus les chances de devoir surmonter une grosse crise un jour ou l’autre sont fortes. Quelle injustice ! Toi, tu donnes tout à l’amour, tu lui dédies ta vie et voilà comment tu es remerciée !

Je te rassure, ce courrier n’est pas un remake de la chanson Confessions nocturnes, et je ne pense pas que tous les mecs aient un problème avec leur slip ou quoi. Je vais seulement tenter de faire le point avec toi.

Le couple exclusif et les crush

Parfois, OK TOUS LES JOURS, je regarde Ça commence aujourd’hui sur France 2. Ce visionnage intervient à des fins purement professionnelles, évidemment. Si je regarde ce talk-show, c’est uniquement pour y grappiller des conseils qui peuvent aider mes lecteurs. Souvent, l’émission traite d’amour et invite des couples de seniors pour qu’ils viennent nous narrer à deux voix chevrotantes leurs 60 ans de mariage sans nuages. Permets-moi de rire.

Si ces témoignages pleins de tendresse sont adorables, personne ne me fera croire que Josiane n’a jamais eu la culotte en feu pour un autre que son Gérard. Personne ne me fera croire non plus que ce bon vieux Gérard ne s’est pas quant à lui imaginé au moins une fois planter sa Raymonde pour se barrer au bout du monde.

Là où je tire mon chapeau à Josy et Gégé, c’est que malgré les inévitables incartades, ils ont réussi à continuer ensemble. La question n’est pas de savoir si des bricoles vont tomber sur le coin du museau de notre couple, car la réponse est oui. La question est de savoir ce qu’on va faire de ces bricoles. Dans ta lettre, tu me dis que vous discutez beaucoup et malgré tout, personne ne semble envisager qu’il arrête de parler à ce crush.

Je te sens bienveillante et compréhensive, et lui sincère, maintenant qu’il s’est fait choper. Mais ces conversations ne vont pas vous mener bien loin si personne ne prend ses responsabilités. Vous n’êtes pas les malheureuses victimes d’un destin tragique qui vous accable sans crier gare, cette situation est la conséquence d’un choix éclairé : celui de ton mari d’échanger malgré les risques avec une femme qui l’attire. Il a probablement ses raisons et toi tes torts, mais ses doigts n’ont pas ripé sur le clavier pour taper par le plus terrible des hasards des messages sans équivoque.

Pour moi, la première chose à faire, c’est que ton mari coupe court à ce petit cirque épistolaire et restreigne leurs interactions au cercle strictement professionnel. Ce n’est pas trop lui en demander, promis. Toi, moi et tout le monde sur cette planète a déjà dû renoncer à coucher avec une personne qui lui plaisait beaucoup et personne n’en est mort. Au pire, il écoutera des chansons de Saez en boucle, allongé sur son lit, comme on le fait tous dans ces moments-là, avant de réaliser qu’il a évité une sacrée connerie qui aurait pu foutre son couple en l’air.

Et ne te laisse pas berner par la perspective d’un échange qui serait dorénavant purement amical. On est suffisamment à fourmiller sur cette planète pour ne pas avoir besoin de justement se choisir comme amis les gens qui nous plaisent.

Communiquer et se comprendre pour avancer ensemble

Ce sous-titre ressemble à l’en-tête du flyer d’un séminaire de préparation au mariage destiné aux futurs époux de la paroisse. Tu me diras, cette chronique, c’est un peu le même principe puisque j’y aborde souvent les épreuves de la vie qui se dressent sur notre chemin et fais simplement appel à mon bon sens pour vous aider à les traverser.

Une fois que ton mec aura réglé ses petites affaires, il sera temps de s’attaquer aux sujets qui fâchent : pourquoi en est-il arrivé là ?

En général, la réponse à cette question est confondante de banalité : entre les enfants et le travail à plein temps, on s’enferme dans une routine qui peut être plus ou moins difficile à vivre. Cet événement, aussi douloureux qu’il soit, peut vous servir de point de départ pour redéfinir votre couple et bricoler des moyens de vous retrouver, quitte à suivre une thérapie de couple.

Un écart, ça se surmonte et si vous arrivez à tirer parti de cet événement pour repartir sur de bonnes bases, on vous retrouvera dans 50 ans au micro de Faustine Bollaert. Et je suis certaine que vous ne prendrez même pas la peine de mentionner cette petite incartade.

Écoute-toi et impose tes besoins

Tu parles de couple libre comme si le fait de l’avoir envisagé un jour consistait un accord contractuel impossible à révoquer. Je vais te confier un secret : tous les couples exclusifs ou presque ont évoqué la possibilité d’ouvrir leur couple dans un futur lointain. Sauf que si cette conversation est intéressante et permet de s’assurer qu’on est sur la même longueur d’onde, elle ne constitue en aucun cas un accord tacite au passage à l’acte.

Je te vois venir, à ce moment précis de votre histoire, tu es surement tentée de lui faire la belle vie et d’accepter tout et n’importe quoi pour ne pas le perdre. Tu dois te dire que même si tu crèves en silence, ta meilleure alternative, c’est de jouer les femmes cools et compréhensives pour qu’il réalise à quel point tu vaux mieux que ce crush. Justement, tu ne mérites pas de t’effacer pour lui.

Par pitié, impose-toi et ne t’oublie pas. Assumer tes besoins et exiger qu’il coupe avec cette fille puisqu’il veut rester avec toi, ce n’est pas faire preuve d’étroitesse d’esprit. C’est être lucide sur la réalité de la vie de couple et de tes besoins à toi. S’il ne veut pas le comprendre, et qu’il préfère que tu acceptes l’inacceptable, quitte à sombrer en direct dans l’indifférence générale, je crois qu’il vient de te rendre un grand service en te montrant son vrai visage avant vos soixante ans de mariage.

Je te laisse, car il est l’heure de déjeuner et j’ai faim,

La bisette

Ta Daronne

