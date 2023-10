Help ! J’ai l’occasion de coucher avec mon crush célèbre mais je suis mariée !

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Depuis que je suis adolescente, j’ai une passion, même si je ne peux pas dire laquelle. À l’époque, j’ai développé un crush monstrueux pour une des « étoiles montantes » de ce domaine. La plupart des gens ne le connaissent même pas de nom, mais c’est une star dans notre milieu. Je lisais tout sur lui, je le trouvais intelligent, drôle et tellement sexy (pour te dire la vérité, je rêvais même qu’il soit « mon premier »). Ce crush ne m’a jamais quittée, mais j’ai grandi et j’ai commencé à fréquenter des mecs, puis je suis tombée amoureuse de mon mari.

J’ai fini par travailler dans le domaine de ma passion. Il y a peu, on m’a confié une mission professionnelle et je suis amenée à collaborer avec ce crush. Imagine mon état, quand je l’ai rencontré, je suis retournée en adolescence. Il est encore plus beau en vrai. Nous n’avons pas l’occasion de nous croiser beaucoup, mais un soir, nous sommes sortis tous ensemble, son équipe et la mienne. Je ne sais pas ce qui m’a pris, mais après un verre (ok, deux) je lui ai avoué mon crush et là… Il m’a donné son numéro en me proposant de l’appeler si j’en avais envie. Ses intentions étaient très claires.

Mon mari et moi sommes exclusifs et cela ne m’a jamais posé le moindre problème. Je l’aime et j’aime notre vie ensemble, notre routine comme nos projets un peu fous. Mais cette proposition m’a chamboulée… Je ne recherche rien de sérieux avec cet homme, je sais qu’il ne me conviendrait pas. Mais j’en ai rêvé toute mon adolescence et toute ma vie adulte. L’avoir dans un coin de ma tête n’a jamais interféré avec ma vie de couple, mais cette concrétisation remet tout en question.

Help !

Anonyme