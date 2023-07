Help, je vais rencontrer la fille de mon copain, comment ça marche un enfant ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Ça y est ! Je vais enfin rencontrer la fille de mon copain ! Je suis à la fois excitée et anxieuse. Je vais tout faire pour qu’elle m’apprécie. Déjà que je lui vole un peu son père, je ne voudrais pas en plus qu’elle passe de mauvais moments quand il en a la garde et que je suis là. Mais, je suis paumée, si je propose une sortie ludique et qu’elle dit oui pour me faire plaisir ? Et si l’on a vraiment aucun goût en commun ? Est-ce que je suis ringarde si je l’invite à faire des dessins ? Help ! Comment on devient la meilleure amie d’une petite fille de huit ans ? Merci. Mandy

La réponse de la Daronne

Mon petit Daikiri pamplemousse,

Pour commencer, je voudrais te remercier au nom de tous les mecs et meufs de darons et autres potes de Darons qui vont passer cet été, et parfois pour la première fois, du temps en compagnie des enfants des autres. Cette réponse salvatrice va leur permettre de glaner quelques recommandations pour faire bonne impression auprès de ces drôles d’humains.

Et, justement, je crois que toi, tu vas en avoir besoin de recommandations. Ta lettre semble indiquer que le monde de l’enfance t’est totalement étranger. Mais tu sais quoi ? Ça tombe bien. Nous sommes sur terre pour apprendre et nous perfectionner. D’ailleurs, si tu maîtrises une activité qui implique autre chose que faire des bulles de salive dans un endroit confortable et que tu souhaites me l’enseigner, tu peux me contacter. On ira boire des coups à la place, tu verras, ce sera bien.

Sur ce, assez badiné, attaquons maintenant la formation théorique. Voici trois choses à savoir au sujet des enfants, et conséquemment de quoi répondre à ta question :

Chaque enfant est un individu très, très unique

Ça aime quoi un enfant de huit ans ? Manger des bonnes choses, s’amuser et se sentir en sécurité. Te voilà bien avancée, n’est-ce pas ? Mauvaise nouvelle pour les amateurs de simplicité : un enfant, c’est comme un adulte, c’est livré en un exemplaire et on ne sait jamais sur quel modèle on va tomber. Certains dessinent, d’autres font des soupes avec de la terre et des feuilles mortes et encore d’autres se passionnent pour les astres et la géologie.

Tu imagines bien que s’il existait un manuel d’utilisation infaillible, on… C’est vrai, peut-être que tu n’imagines pas. La Daronnie n’attire pas beaucoup de touristes. Donc, il n’existe pas de manuel d’utilisation de l’enfant en général. Mais ne t’inquiète pas, nous non plus, parents, on ne comprend rien.

Même quand tu en as plusieurs que tu élèves pareil, il n’y en a pas un qui est fichu d’aimer la même chose que les autres. Chez moi, j’ai une chimiste sociable au caractère explosif et un poète placide, mais monté sur ressorts. Des profils étonnamment différents pour deux enfants qui se ressemblent autant, mais qui nous montrent bien à quels points les gosses sont des esprits libres qui suivent leurs propres aspirations sans se conformer à une norme établie. Complexe, épuisant, mais merveilleux, si tu me demandes mon avis.

Les enfants sont de très mauvais menteurs (mais ils ont des parents)

À première vue, ce sous-titre ne veut rien dire et pourtant. Tu t’inquiètes qu’elle réponde à ta proposition par un sourire hypocrite et un mépris parfaitement dissimulé, mais ardent. C’est tout le mal que je te souhaite. Mais, plus probablement, si tu proposes à l’enfant une activité qui ne lui plait pas, elle affichera sa déception d’une façon assez évidente, que ce soit volontaire ou non.

Si tu souhaites à tout prix éviter le faux pas, tu peux demander à quelqu’un qui la connaisse suffisamment de te souffler des idées pour taper dans le mille. Cela tombe très bien puisque tu fréquentes son père, le coresponsable de sa venue au monde et de ce fait, responsable en chef de votre bonne entente à venir. Tu peux également profiter de ce messager loyal pour lui demander directement ce qu’elle aimerait faire, elle, le jour de votre rencontre. Les enfants mentent mal et sont complètement fêlés, c’est vrai. Mais, ce sont aussi des êtres intelligents et sensibles, qui apprécient la sincérité et la transparence des adultes (dans les limites de la décence, évidemment). Tu ne sais pas ce qu’elle aime ? Demande. Tu ne sais pas quoi faire ? Demande. Tu n’es pas à l’aise, car tu ne connais pas d’autres enfants. Dis-le ! À huit ans, on est parfaitement capable d’exprimer ses envies et ses besoins. Et on ADORE donner son avis. Alors, profites-en.

Les enfants ne sont pas nos amis

Dans ta lettre, tu m’expliques que tu lui voles un peu son père et me demandes comment faire pour devenir sa meilleure amie. Je sais que tu forces le trait volontairement, et je comprends ce que tu veux dire quand tu évoques un rapt du daron. Je trouve cependant que tu soulèves une question intéressante. Les nouvelles meufs et les nouveaux mecs de darons célibataires doivent se bricoler une place dans une famille qui existe depuis longtemps et que les conflits ont parfois bien amoché. Néanmoins, si ce n’est pas facile de trouver le bon équilibre, tu n’as pas vocation à devenir sa copine. Chacun sa place.

Si vous vous entendez bien et que vous avez beaucoup de goûts en commun, c’est génial. Mais, ce qui compte avant tout, c’est que vous puissiez vivre chacune la relation spécifique qui vous unit avec cet homme (pour toi) et ce papa (pour elle). Deux relations parallèles, ou personne ne vole qui que ce soit à quiconque.

Je voudrais clore sur une mise au point qui me semble nécessaire : tu m’écris comme si les choses dépendaient uniquement de toi. La vérité, c’est que tu n’as pas un si grand rôle que ça à jouer dans cette affaire. On te demande seulement d’être bienveillante et flexible, tout dépendra ensuite de ce qui vit cette petite fille au quotidien, mais surtout de l’attitude de son père. C’est avant tout lui qui devra faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles, par exemple en te guidant sur les choses à proposer le jour j, et même vos points communs, soyons fous !

Quoi qu’il arrive, ne te focalise pas sur une journée moins heureuse que prévu, ou ne désespère pas à la moindre difficulté. Donnez-vous le temps de vous apprivoiser. Vous avez toute la vie pour nouer un lien qui ne sera ni amical ni filial, mais tout aussi cool.

Je te laisse, ma fille a mélangé de la craie réduite en poudre à du sirop pour la toux et en a fichu partout sur le tapis et mon fils scande une tirade à la gloire de l’incident, faut que j’aille superviser.

La bisette,

Ta Daronne

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.