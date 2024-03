Help, j’ai l’impression que tout le monde passe son temps à m’écraser (surtout mon mec)

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas trop être à côté de la plaque.

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

La question pour la Daronne

Je ne suis pas infaillible, je suis pleine de défauts, mais je suis aussi une très bonne pâte, patiente et compréhensive […]. Sauf que je commence à en avoir ras-le-bol d’accepter les étourderies des autres qui me paraissent futiles tout en me faisant reprocher la moindre erreur de ma part. Exemple : à la maison, je me rends compte que mon mari a laissé le sachet de tisane traîner dans la tasse. Ce n’est pas grave, il a oublié, comme cela arrive à n’importe quel être humain. Ensuite, il oublie une deuxième fois sans que je lui reproche quoi que ce soit. Mais, là, je l’entends me dire « chérie, tu as oublié le sachet de thé dans l’évier encore une fois ». Je sais pertinemment que ce n’est pas moi. Je lui explique que c’est un oubli de sa part, pas très grave certes, mais bien de sa part, et bien impossible, ça ne peut pas être lui. C’est donc forcément une maladresse de ma part. L’épisode du thé est arrivé plusieurs fois, j’ai donc décidé de ne pas me laisser faire, ce à quoi j’énonce à ma douce moitié, pris sur le fait, ses oublis récurrents, tout en diplomatie évidemment. Eh bien, tu sais quoi ? Je me suis subitement retrouvée à être l’horrible mégère qui ne sait faire que des reproches. Force est de constater que ce genre de comportement ne manque pas non plus parmi les collègues de travail. Tu sais, ces collègues parfaits qui savent tout mieux que tout le monde.



Ces collègues qui vous font déplacer pour vous mettre à l’amende : une erreur dans un tableur, une poubelle à moitié pleine qui selon eux déborde, un stylo qui a été remis à droite plutôt qu’à gauche. Lorsque je remplace ces mêmes collègues, je remarque moi aussi des erreurs de leur côté ! Évidemment, lorsque je leur fais remarquer, ils se décomposent et cherchent à tout prix à savoir si l’erreur ne vient pas de quelqu’un d’autre, que c’est étrange, ça ne leur arrive jamais d’habitude. Alors dis-moi, est-ce que je suis susceptible, trop conciliante ou juste à côté de la plaque ? Est-ce là, la Nature profonde de l’homme, pointer sans cesse du doigt les erreurs de ses semblables plutôt que de leur tendre la main ? F.

La réponse de la Daronne

Mon petit kaki,

Tu sais ce que je pense des considérations philosophiques manichéennes, n’est-ce pas ? Je ne suis pas fan de la romantisation qui voudrait que l’humain soit très méchant, ou très bon par nature. Je pense également que le cauchemar des uns, c’est le osef des autres. Enfin bref, la question n’est pas de savoir qui a raison ou tort, mais comment, toi, tu peux te détacher de tout cela afin de moins en souffrir.

Est-ce la nature profonde de pointer du doigt les erreurs des autres plutôt que de leur tendre la main ?

Non. Par contre, c’est la nature profonde de l’humain d’avoir trois ans d’âge mental jusqu’à la mort. Cela se manifeste notamment par le fait d’accuser ces autres en cas d’erreur au lieu d’admettre son tort. C’est terriblement agaçant, je te l’accorde, surtout quand toi-même, tu es persuadée de ne pas fonctionner ainsi. Je sais de quoi je parle, je ne fonctionne pas ainsi non plus. Sauf si on écoute le Daron qui prétend que « Je rejette toujours la faute sur lui », alors que la paille, la poutre. Tu vois, c’est sans fin.

Bien sûr, dans cet océan de mauvaise foi, certains s’illustrent particulièrement. Ils ne sont pas si nombreux, mais comme ils sont très pénibles, on les remarque bien plus que les autres. Cela dit, je ne vois pas le rapport avec la main tendue.

Se tromper de ligne sur le tableau Excel n’est, selon moi, pas une erreur suffisamment importante pour justifier un tel contact physique.

N’attends pas de collègues nuls qu’ils te tendent la main

Je ne crois pas que tu sois susceptible, ni à côté de la plaque, mais tu es probablement un peu idéaliste et ta pensée, un peu manichéenne. Heureusement, je suis là pour rectifier le tir.

Aujourd’hui, ma souris, je vais donc partager avec toi deux choses que la vie et ses bourrages de pif m’ont appris :

Il n’est pas raisonnable d’attendre des comportements décents de la part de personnes qui n’en ont jamais d’habitude. De ce postulat, il est inutile et chronophage de questionner ces comportements. Pourquoi les salauds agissent comme des salauds ? On ne sait pas, on s’en fout, la finalité reste la même. La seule chose à faire, c’est de tenir les nuisibles du bureau à distance. Et pour ça, j’ai une méthode miracle qui fonctionne à tous les coups. Il te suffit d’être parfaitement ennuyeuse. Excuse-toi pour tes erreurs, accueille leurs excuses bidons d’un hochement de tête compatissant et ne confie jamais rien à ces corbeaux vicieux. Le mot d’ordre, c’est : indifférence cordiale. Enfin, rassure-toi, tu n’es pas seule à souffrir de l’attitude de ces sournois. Le reste de la boîte fait seulement profil bas et je t’invite à faire de même.

Il se passe quoi chez toi ?

Hey, dit, quand tu me parles de nature profonde de l’homme, tu veux dire de ton homme ? Et des cismecs en général ?

Comme je suis misandre, la première chose que je me suis dite, c’est : red flag ! Il la gaslight ! Ensuite, je me suis souvenue que le Daron faisait exactement la même chose, mais que je le considère aussi comme l’humain le plus safe de mon existence, alors je ne sais pas. Mauvaise foi, patriarcat, toxicité, aucune idée, la seule chose que je sais, c’est que ton message fleure la rancœur maritale et qu’il y a de quoi. Peu importe si ton niveau d’exigence est plus élevé que celui de ton mari, ton ressenti mérite d’être validé.

Dans ces cas-là, on commence toujours par conseiller une discussion à froid, sans confrontation, où l’on utilise le « J’ai l’impression que » au lieu du « Tu as encore fait ça, boloss« . Je peux aussi te conseiller de démêler tout ça avec un professionnel, en solo, puis avec ton homme si vous êtes partants. Tu m’as l’air de beaucoup souffrir de ces micro-agressions pénibles, mais courantes du quotidien, et tu mérites de pouvoir les vivre plus paisiblement.

Je te laisse, je vais remplir le lave-vaisselle avec l’assiette que le daron a laissée sur la table. À moins que ce soit la mienne ?

La bisette,

Ta Daronne

