Oui, même Michelle Obama s’est tapé toute la charge mentale à la naissance de ses filles

Pendant que son mari développait sa carrière, Michelle Obama a dû endosser toute la charge domestique. Si sa rancœur s’est apaisée avec le temps, sa résilience ne doit pas forcément nous servir d’exemple.

Personne n’échappe aux carcans du couple hétérosexuel, pas même Michelle Obama. Lors d’une interview diffusée le 15 décembre dernier, l’avocate est revenue sur les dix premières années de ses filles et la rancœur accumulée contre son mari. Le couple a depuis surmonté ses difficultés et l’avocate se réjouit de n’avoir pas baissé les bras.

Si l’issue est heureuse pour les Robinson-Obama, chaque histoire est unique et personne n’est tenu de rester dans une relation déséquilibrée.

Michelle Obama, l’épouse et la mère

Qui n’aime pas Barack Obama ? Politicien solidaire et compétent, père de famille dévoué, mari amoureux, homme comme les autres… Lors de son passage sur l’émission Revolt le 15 décembre dernier, Michelle Obama a pourtant confié avoir eu beaucoup de mal à supporter son mari pendant les dix années qui ont suivi la naissance de leurs filles. L’avocate a dû s’acquitter de nombreuses tâches familiales et domestiques, alors que son époux se concentrait sur sa carrière. Et ses loisirs. Très transparente sur la rancune accumulée, l’essayiste admet avoir comptabilisé la moindre couche changée par son mari lors de ces premières années de parentalités.

Elle déplore que « le mariage n’est pas 50/50, parfois, c’est du 70/30, parfois du 60/40 » (en défaveur des femmes, bien entendu). Et les chiffres actuels lui donnent raison : vingt ans après la naissance des filles Obama, les mères sont encore majoritairement assignées aux tâches domestiques et familiales.

La petite enfance et la vie trépidante de l’homme

Michelle Obama reconnaît aussi que la petite enfance peut causer de grosses tensions au sein du couple :

Les enfants sont des terroristes. Ils ont des exigences, ils ne parlent pas, ils ne savent pas communiquer, ils pleurent tout le temps, ils sont irrationnels et égoïstes… Mais vous les aimez plus que tout, vous ne pouvez pas leur en vouloir ! […] Donc, vous vous retournez l’un contre l’autre.

C’est vrai, le caractère tyrannique des plus petits peut excéder leurs parents au point de provoquer des disputes. Mais il serait trop facile d’invoquer le tempérament impétueux et exigeant des bambins pour justifier tous les conflits au sein du couple. L’inaction systémique d’hommes qui par défaut privilégient leur vie à l’extérieur du foyer aurait de quoi scandaliser la plus résiliente des compagnes, et ça n’a rien à voir avec les enfants. Dans le cas de Michelle Obama, les ressentiments se sont apaisés avec le temps et elle a toujours su garder en tête les qualités de son mari, même dans les moments les plus durs.

Un beau message à nuancer

Avec sa transparence et son franc-parler habituels, Michelle Obama nuance une société qui considère encore le mariage hétérosexuel comme une panacée relativement égalitaire. Elle permet à des milliers de femmes de s’identifier et de déculpabiliser par la même occasion : oui, c’est dur, oui, c’est injuste et non, ce n’est pas que du bonheur. C’est aussi beaucoup de frustrations et de sacrifices. Et c’est grâce aux messages publics de femmes influentes que des milliers d’autres parviennent à assumer leur amertume et à revendiquer un monde plus égalitaire.

Mais si le couple Robinson-Obama a perduré, cela ne signifie pas que chaque compagne doit à tout prix serrer les dents face à l’injustice, sous prétexte que son homme est « bourré de qualités ». Lorsque les inégalités au sein du couple sont trop importantes, tourner les talons n’est, en aucun cas, un synonyme d’échec.

