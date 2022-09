L’Ifop révèle que ce sont encore les mères qui se lèvent la nuit. Quelle surprise ! (non)

Une enquête Ifop confirme ce que la plupart des mères savent depuis longtemps : ce sont principalement elles qui se lèvent la nuit.

Une enquête Ifop menée pour le site Sleepyz.fr révèle que ce sont principalement les mères qui se lèvent la nuit pour s’occuper de leurs enfants. Cette étude ne surprend personne et ne fait que confirmer ce que nous savions déjà : l’égalité parentale est encore loin, loin, devant nous.

Qui se lève la nuit quand les bébés (et les enfants) pleurent ?

Dans le cadre d’une étude menée pour le site Sleepyz.fr, l’Ifop a interrogé 1001 parents d’enfants de moins de 3 ans sur la gestion du sommeil et la répartition des corvées nocturnes. Et la réponse est étonnante. Non. Absolument pas. Sans surprise, 78 % des mères se lèvent plus souvent que leur compagnon, et 44 % sont même seules à se lever. Soit presque la moitié des femmes.

Les mères sont également beaucoup plus rapides à réagir en cas de pleurs (4,5 minutes contre 8 minutes pour les hommes). Et si nous avions besoin d’avoir la preuve que beaucoup d’hommes privilégient leur confort et se fichent ouvertement de notre pomme au passage, la voilà : ils sont 55 % à avoir déjà fait semblant de dormir, en espérant que leur conjointe se lève.

Le couple hétérosexuel, ce bastion des inégalités

La question du sommeil constitue un motif récurent de conflit et 66 % des couples déclarent s’être déjà disputés à ce sujet. L’étude montre pourtant que ces conflits ne relèvent en rien de la divergence d’opinions et se basent au contraire sur des inégalités avérées et tristement courantes.

Même lorsque les couples mettent en place un système de roulement, ils sont 63 % dans ce cas-là, seules 25 % des femmes considèrent que la répartition est équilibrée. Bien souvent, elles finissent par se lever même quand ce n’est pas leur tour.

Ce sondage illustre bien les inégalités qui subsistent encore au sein des foyers hétérosexuels. N’en déplaise à ceux qui s’offusquent lorsque l’on ose dire que, SI, en 2022, les mères en font toujours bien plus que les pères.

