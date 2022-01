Le secret des bébés qui dorment bien ? Il est caché dans leur estomac, selon cette étude

Selon une récente étude, le lien entre le microbiote des bébés et leur sommeil est fondamental ! On le connaissait déjà pour les adultes mais c’est une petite révélation en ce qui concerne les nourrissons.

Le lien puissant entre le système digestif et l’état général de santé n’est plus à prouver chez les adultes. L’intestin n’est-il d’ailleurs pas appelé deuxième cerveau ?

Le microbiote prend de plus en plus de place dans l’analyse de nombreux problèmes de santé. Il s’agit de l’ensemble des micro-organismes — bactéries, microchampignons, etc. — vivant dans un environnement spécifique. Celui se trouvant dans l’intestin — la flore intestinale en somme — est particulièrement important.

En 2015, le rôle fondamental de l’intestin était découvert par le grand public avec le succès en France du livre de la jeune scientifique allemande Giulia Enders : Le Charme discret de l’intestin. Révélations : et si ce qu’on mangeait et la façon dont on digérait influençait toute notre vie ? Humeur, fatigue, bien-être général…

Une étude sur le microbiote des bébés vient de paraître ; elle pourrait changer le confort de vie de nombre d’enfants… et de leurs parents !

Microbiote et sommeil : du nouveau pour les bébés

Des chercheurs et chercheuses des université de Zurich et Fribourg viennent de montrer que les interactions entre le microbiote et le sommeil se mettent en place très tôt et pourraient expliquer beaucoup de choses.

Pourquoi votre bébé fait ses nuits depuis le début ou au contraire pourquoi ne dort-il pas à un an passé ? Peut-être est-ce la faute de son microbiote !

Pour cette étude, des bébés ont été suivis, leurs selles analysées (avec une attention toute particulière à la qualité de leur microbiote) et leur sommeil scruté (à l’aide de capteurs). Les bébés qui avaient le microbiote le plus pauvre — le moins diversifié — étaient ceux qui dormaient le plus en journée et avaient un sommeil très agité et fragmenté la nuit.

© Swiss Natonal Science Foundation

France info nous rapporte à partir de la même étude que la qualité du microbiote agit également sur le cerveau des bébés :

« […] la diversité du microbiote est associée à une plus grande activité cérébrale chez ces bébés : dès la toute petite enfance, ce qui se passe dans les intestins influence donc le développement du cerveau. »

C’est donc tout le développement de l’enfant qui est en jeu !

Des solutions pour de meilleures nuits ?

Selon les chercheurs et chercheuses de cette étude, les résultats sont prometteurs ! Une fois ce lien fait entre microbiote et sommeil, il est possible d’agir. Les parents à bout de fatigue sont en tout cas à l’affût (moi comprise).

Il serait ainsi possible de réfléchir à une alimentation spécifique pour diversifier le microbiote des bébés, renforcer leur flore intestinale.

Pensons aussi à l’utilisation de probiotiques — « des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels ». Ils existent en vente libre pour les bébés et sont notamment conseillés en cas de coliques. Mais ils ne sont pas à utiliser sans recommandations médicales. Demandez l’avis de votre pédiatre.

Bien sûr, les causes d’un sommeil de mauvaise qualité chez les bébés peuvent être très nombreuses (maladies, dents, terreurs nocturnes, j’en passe et des meilleures), mais cette piste est plus qu’intéressante ! Pour certains, la solution se cacherait dans leur bidou…

Image en une : © hessam nabavi/Unsplash