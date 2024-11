Help, je suis la seule à me lever la nuit pour m’occuper du bébé et j’en peux plus

Vous avez des questions sur tout ce qui concerne la parentalité au sens (très) large ? La Daronne vous donne des réponses en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

Chère Daronne, Nous venons d’être parents pour la toute première fois. Notre petit garçon a 4 mois et ne fait toujours pas ses nuits. Il se réveille en moyenne une à deux fois par nuit et c’est épuisant. D’autant plus que je suis la seule à me réveiller… Avant d’avoir notre bébé, nous n’avions jamais parlé, avec mon mec, de l’organisation une fois le bébé arrivé, qui se lèverait, comment on gérerait cette fatigue et les nuits. Certes, je ne travaille pas (j’ai pris un congé parental, car nous n’avions pas encore de mode de garde avant le mois de janvier). Mon mec, lui, travaille, donc j’avoue ne pas réellement oser lui demander de partager la charge de ces nuits, mais, très franchement, je n’en peux plus. Je suis vidée de toute énergie. Le soir, je n’ai qu’un créneau très court entre 20h et 22h (quand mon mec rentre et quand le bébé s’endort) pour prendre du “temps pour moi”, à savoir, me doucher essentiellement et me poser un peu devant la télé. Il voit bien que je suis crevée, mais il ne propose pas de lui-même de prendre un ou les deux réveils de la nuit, même pas le week-end… Et dans tout ça, il ose me dire le week-end qu’il est crevé alors que moi je m’active de partout tout en étant au bord du burn-out ou du malaise… Bref, je bouillonne au fond de moi, mais je n’ose pas lui en parler. J’ai peur que tout cela explose quand je n’en pourrai plus et en même temps, j’espère aussi chaque jour que mon fils se mette à dormir enfin… une nuit entière. Et aussi, est-ce que c’est normal d’être autant au bout comme ça ? Je suis perdue. Aide-moi ! Martha

Ma chère Martha,

Je te lis et j’ai envie de te faire un très gros câlin, car je pense que tu en as grandement besoin !

Voici une première chose qu’il te faut garder en tête : tu es dans une période extrêmement difficile, celle du post-partum, mais tout cela va passer, il faut que tu y crois ! Car ça finira par arriver. Ton bébé finira par dormir, dans plus ou moins longtemps, certes, mais ça arrivera.

Rappelle-toi aussi que tu n’es qu’à +4 mois de ton accouchement, il est donc normal que tu sois encore fatiguée, et au bout, comme tu le précises. Enfin, cela ne peut qu’effectivement s’accroitre si tu es seule à gérer ton bébé nuit et jour.

Première chose : parlez-en !

Il faut en tout premier lieu que tu exprimes tout ce que tu ressens à ton compagnon. Tu le dis toi-même, tu bouillonnes, alors pourquoi le préserver lui ? Et le préserver de quoi d’ailleurs ? À ce que je sache, ce bébé, vous l’avez fait à deux, et ce n’est pas parce qu’il travaille qu’il ne doit pas s’en occuper aussi.

Par ailleurs, laisse-moi te préciser une chose : tu me dis que tu ne travailles pas, mais c’est faux ! Tu t’occupes non-stop d’un tout petit bébé, c’est du travail, du vrai travail, qui peut même s’avérer plus fatigant que certains autres jobs, et un job pour lequel tu ne coupes pas, jamais, ou seulement 2h dans la soirée comme tu l’écris toi-même.

La plupart des personnes qui n’ont pas été en congé (maternité, paternité ou parental) avec un nouveau-né pensent que c’est une période de vacances, lors de laquelle on se repose, ce qui est évidemment faux. À cet âge, les bébés sont encore immatures en termes de sommeil, les siestes et les nuits complètes ne sont donc jamais assurées. Peut-être que ton conjoint n’en a pas conscience ?

Quoi qu’il en soit, parle avec lui de ce sujet qui te pèse, et essayez ensemble de trouver une solution.

Mettez en place une organisation pour les nuits

Une fois que vous en aurez discuté, voici ce que je te conseille : mettez en place une organisation. Peut-il faire une nuit sur deux la semaine ? Et si c’est trop fatigant ou qu’il ne veut pas, il peut peut-être prendre les nuits le week-end pour que tu puisses faire au moins deux nuits complètes. Un conseil en outre : si vous le pouvez, faites chambre à part lorsque l’un ou l’autre s’occupe du bébé, cela vous assurera un sommeil plus efficace, et surtout te concernant, car tu risques d’avoir envie naturellement de te réveiller quand tu entendras ton bébé se réveiller…

Peut-être, sinon, peut-il faire un biberon sur les deux de la nuit ? Ce qui reviendrait à vous partager la tâche, et à avoir, pour chacun de vous, des plages de sommeil plus longues la nuit.

Sanctuarise des temps de sieste le week-end

En plus de tout cela, je te recommande de sanctuariser des temps de sieste le week-end, quand ton conjoint est là, lors desquelles tu es sûre de ne pas être dérangée par ton bébé qui se réveille ou a besoin de manger.

Quoi qu’il en soit, commencer par échanger et en discuter permettra de trouver des solutions et au minimum, à ton conjoint de comprendre la situation dans laquelle tu te trouves.

Bon courage !

La bisette,

Ta Daronne