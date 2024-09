La maîtresse de mon fils me drague, je fais quoi ?

La Daronne répond à vos questions en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, Mon fils vient de rentrer en CP et depuis la réunion parents professeurs, j’ai l’impression que sa maîtresse me drague. En fait, ce n’est même pas une impression, elle m’a carrément proposé de se voir en dehors de l’école, pour « parler de Jean » . À noter qu’il n’y a aucun problème avec mon fils, qui s’est très bien acclimaté à l’école. Elle m’a aussi demandé, sorti de nulle part, si j’habitais avec sa maman. Ce n’est pas le cas, car nous sommes séparés. Il est donc assez clair pour moi qu’elle est intéressée. Sauf que moi, je ne le suis pas… Pour mille raisons, à commencer par le fait que je sors d’une relation longue et qui s’est terminée assez douloureusement. Je n’ai donc pas envie de me relancer même dans une histoire d’un soir avec quelqu’un. Autre chose : elle ne me plait pas. J’ai déjà décliné son invitation une fois mais elle m’a à nouveau relancé… J’ai peur de dégrader nos relations en déclinant systématiquement ses invitations ou en lui disant tout simplement que je ne suis pas intéressé. Ce que je ferais s’il ne s’agissait pas de la maîtresse de mon fils… Qu’est-ce que tu me conseilles ? Lucien

La réponse de la Daronne

Mon petit Lucien,

J’ai lu ta missive tout en pouffant de rire : je n’aimerais pas être à ta place, ta situation est délicate.

Es-tu si attirant que ça ?

Première chose qui me vient en tête : es-tu bien certain que la maîtresse de ton fils te drague ? Je veux dire, qu’elle te demande si tu habites avec la maman de ton fils peut aussi vouloir dire tout autre chose : peut-être que ton fils lui a parlé de votre séparation ? Ce qui expliquerait qu’elle souhaite parler de lui en dehors du temps scolaire. Es-tu si bel homme que ça mon Lulu ? Je ne sais pas, je ne te connais pas (et peut-être est-elle avant tout attirée par ta personnalité !) mais pourquoi penser tout de suite qu’elle voudrait te mettre dans son lit ?

Va donc voir de quoi il s’agit

Je te conseillerais donc d’accepter son invitation, et tu en auras le cœur net. Soit, elle te parlera effectivement de ton fils, auquel cas cela portera à ta connaissance un sujet le concernant que tu n’avais pas décelé, et cela te permettra de le régler. Soit, elle s’engagera dans une discussion bien plus personnelle où il ne sera jamais question de ton fils et… Tu auras ta réponse ! Cela te permettra donc tout naturellement et poliment de lui dire que tu n’es pas intéressé. Rien ne t’oblige à lui préciser pourquoi. Tu peux simplement lui dire que cela ne te semble pas correct d’entretenir une relation avec la maîtresse de ton fils.

Demande un rendez-vous sur le temps scolaire

Si cette option ne te satisfait pas, demande un entretien sur le temps scolaire. Le matin tôt avant de déposer ton fils ou en fin de journée lorsque tu le récupères. Ça m’étonnerait qu’elle te le refuse. Vas-y et tu verras ce dont il s’agit. Si elle te relance pour que vous vous rencontriez à l’extérieur, alors… peut-être qu’elle est en effet intéressée. Dans ce cas, charge à toi de lui dire que tu n’es pas intéressé, de la même manière que suggéré au-dessus.

Change ton fils d’école

Oh et puis tu sais quoi, si aucune de ces options ne te convient, change donc ton fils d’école, ce ne sera pas plus simple mais ça aura le mérite de régler le problème ! (Je plaisante bien sûr).

