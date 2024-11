Help, je ne suis pas sûre de vouloir des enfants, mais mon conjoint insiste, je fais quoi ?

Vous avez des questions sur tout ce qui concerne la parentalité au sens (très) large ? La Daronne vous donne des réponses en essayant de ne pas être trop à côté de la plaque.

La question pour la Daronne

Chère Daronne, J’ai 32 ans et je ne veux pas d’enfant. Jusque-là, nous étions parfaitement en accord à ce sujet avec mon compagnon, avec qui je suis en relation depuis 6 ans. Cependant, ces dernières semaines, il m’a fait part de ses hésitations. Alors qu’il approche de la quarantaine, il réalise qu’il a en fait envie d’être père… Sauf que pour moi, rien n’a changé. Enfin, pour le moment. Je n’ai jamais voulu d’enfant, et cela pourra peut-être changer un jour, mais pour le moment, ce n’est pas le cas. Je n’arrive plus à aborder le sujet avec lui, car je sens que cette envie est pour lui de plus en plus grande et pressante, et que je ne serai sans doute pas la femme avec qui tout cela aura lieu. Lui essaye de m’en parler, mais j’évite de rebondir, car je sais qu’au fond, cette discussion sera potentiellement celle qui précédera notre séparation. Le souci, c’est que j’aime énormément mon conjoint, alors, je culpabilise beaucoup de ne pas pouvoir le rendre heureux. Devrai-je revoir mes choix, maintenant ? En fait, je me demande si oui ou non, un jour, j’aurais envie, et je n’en sais rien. Reste que j’ai du mal à me dire que notre histoire pourrait s’arrêter là. Je crois qu’au fond, je n’avais jamais envisagé le fait qu’il pourrait changer d’avis… Comment aborder le sujet avec lui ? Merci d’avance ! Athénaïs

La réponse de la Daronne

Ma chère Athénaïs,

Tu as bien fait de m’écrire ! Je comprends parfaitement que la situation ne soit pas agréable pour toi, ni pour personne, et la première chose que j’aimerais te dire, c’est qu’il n’est jamais bon de laisser trainer ce genre de sujets, ignorer l’éléphant qui est dans la pièce n’a jamais aidé grand monde !

Il faut que vous en discutiez !

Tu as bien compris, il est important que vous ayez une discussion. Sans communication, rien ne pourra se résoudre. J’ai l’impression que tu es surprise par ce revirement, essaye de savoir ce qui a fait changer ton compagnon d’avis, quelle est la réflexion, les envies qui se cachent derrière tout cela. Tu dis que cette envie devient pressante, est-ce que donc, il n’envisage plus l’idée de ne pas avoir d’enfant du tout, surtout si toi tu n’en veux pas ? Au fond, est-ce que, si tu n’en veux pas du tout, il acceptera ton choix en tirant un trait sur ses envies ?

Te concernant, tu écris, « cela pourra peut-être changer un jour, mais pour le moment ce n’est pas le cas« . Je comprends donc que tu n’as peut-être pas complètement fermé la porte, que tu es encore en réflexion ? S’il reste une possibilité te concernant, il serait bon de pouvoir l’évoquer à deux. Ici la situation ne serait pas la même : si tu envisages d’avoir des enfants plus tard, peut-être ton compagnon pourra attendre que tu sois prête ?

Ne culpabilise pas !

Avoir un enfant n’est pas anodin, c’est une décision qui impactera ta vie et celle de ton conjoint pour toujours, mais aussi celle d’un petit être tout beau tout neuf. Ce n’est donc pas une décision à prendre à la légère et encore moins une décision à baser sur une culpabilité potentielle de rendre l’autre malheureux. Certes, tu aimes ton conjoint, mais ton amour ne doit pas conditionner une décision aussi importante pour toi.

Pour certain·es, cela coule de source, on ne se force pas à avoir un enfant, par amour ou par culpabilité. Mais le doute, les émotions, les sentiments peuvent parfois brouiller le panorama et la prise de décision. Et j’ai bien l’impression que tu es dans ce cas. Il me semble qu’il serait donc préférable pour toi que tu réfléchisses vraiment à tes souhaits pour l’avenir, et que tu t’en tiennes à tes envies profondes, quitte à ce que la fin ne soit pas celle que tu avais envisagée pour vous deux.

Alors, ma chère Athénaïs, il me semble que le mieux est de prendre ton courage à deux mains et d’avoir cette discussion avec ton compagnon, qui vous permettra d’avancer ensemble ou toi, d’y voir plus clair.

Bon courage !

La bisette,

Ta daronne.

