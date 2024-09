Help, un parent d’élève me tape sur les nerfs

La Daronne est la reine des conseils pas si cons enrobés dans une grosse dose d’humour plus ou moins subtil. La voici de retour pour voler au secours d’une lectrice !

Chère Daronne,

Ma fille est rentrée en CP cette année, et tout se passe à merveille pour elle. Elle s’est déjà fait des copains et des copines, n’a aucun souci d’apprentissage et apprend à son rythme. Tout semble être tout rose mais… à chaque fois que je la dépose, ou quand je viens la récupérer, la mère d’une de ses copines me tient la jambe pendant vingt minutes et m’inonde de “ma fille sait déjà lire et écrire”, “elle savait compter jusqu’à 100 à l’âge de 2 ans”, “elle parle chinois”… Et je n’en peux plus !

Qu’elle soit fière de sa fille, j’entends. Sauf qu’après chaque petite phrase vient un “et la tienne, elle parle une autre langue ou juste le français ?”, m’obligeant à répondre que “non, ma fille n’est pas surdouée, désolée”.

Je déteste la compétition, et cela me rappelle de mauvais souvenirs d’enfance… J’aimerais bien l’envoyer bouler, mais je ne veux pas paraître malpolie et surtout, nos filles sont bonnes copines, je regretterai de faire une grosse erreur… Pourtant, je suis à deux doigts, alors s’il te plait chère daronne, aide-moi !

Anne-Lise