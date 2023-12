Selon un sondage de la Ligue contre le cancer, une majorité des Français, parents compris, ne voient aucun problème à laisser les mineurs boire durant les fêtes.

Les parents seraient-ils trop tolérants vis-a-vis de l’alcool consommé par leurs enfants ? C’est l’avis de la Ligue contre le cancer. À l’occasion du Dry January qui arrive à grands pas, l’association a publié un sondage réalisé par OpinionWay, relayé par franceinfo.

On y découvre que 70 % des Français majeurs, soit plus de deux tiers, ne voient « aucun problème à laisser des mineurs consommer de l’alcool » à l’occasion des fêtes de fin d’année. Tandis qu’un parent sur deux estime que « ce n’est pas grave si un mineur goûte de l’alcool pendant les fêtes », contre 46 % des Français.

Pour un tiers des Français, les fêtes de fin d’année sont le bon moment pour faire goûter de l’alcool aux mineurs

Cette étude qui interroge 1225 personnes représentatives de la population française, remarque également qu’ils sont aussi « 30 % à estimer qu’il est possible de servir de l’alcool à des adolescents de moins de 15 ans ». Mais attention, l’âge est jugé acceptable seulement en fonction de la boisson consommée : 15 ans pour le cidre, 16 ans pour le champagne, le vin et la bière et 17 ans pour les alcools forts.

À lire aussi : Les boissons sans alcool peuvent être délicieuses, la preuve avec ces 6 marques novatrices

Autre chiffre à retenir : 44 % des parents interrogés considèrent également que boire de l’alcool devant des mineurs n’a pas d’influence sur leur consommation, tandis que pour 38 % des parents d’enfants de moins de 18 ans, « boire de l’alcool avant sa majorité n’influencent pas la consommation d’alcool à l’âge adulte ». Tandis que près d’un tiers des Français, soit 32 %, pense que « les fêtes de fin d’année sont le bon moment pour faire goûter de l’alcool aux enfants pour la première fois ». Ils sont 41 % à penser que « faire goûter un verre exceptionnellement aux adolescents est sans conséquence ».

Dans cette étude, la Ligue contre le cancer rappelle que l’alcool est le deuxième facteur de risque évitable de cancers, causant, chaque année, de 28 000 nouveaux cas.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.