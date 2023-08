Les boissons sans alcool peuvent être délicieuses, la preuve avec ces 6 marques novatrices

Vous croyez que les boissons sans alcool se résument au Champomy ? Il existe désormais plein d’autres options beaucoup plus sophistiquées et moins sucrées, prêtes-à-consommer comme telles, à diluer d’eau plate ou gazeuse, ou à mélanger avec d’autres ingrédients pour réussir des mocktails à faire pâlir d’envie les personnes qui consomment encore de l’alcool. C’est l’heure du plongeon dans le No/Low.

Sans alcool, la rentrée sera-t-elle plus folle ? Pour de multiples raisons, on peut vouloir réduire, cesser, ou ne jamais avoir consommé d’alcool. Outre les relous qui vous demandent 36 fois au cours d’une même soirée « T’es sûr·e que tu ne veux pas goûter ? Allez, juste une goutte, tu verras c’est super bon ! Roooh, t’es pas marrant·e » (alors qu’iels feraient mieux de se remettre en question face à leur incapacité à passer une bonne soirée faute d’alcool…), vous pouvez également être challengé par le manque d’options de qualité, pas forcément bourrées de sucre. Heureusement, le secteur du sans alcool se développe, et rivalise désormais de saveurs et d’ingéniosité.

Dans l’ensemble, la catégorie sans alcool a augmenté de +8 % en 2022 et poursuivra sur une trajectoire de croissance de +7 % en volume d’ici à 2027 (où elle devrait alors représenter environ 2% du marché mondial total des boissons alcoolisées), d’après l’IWSR, la principale source de données et d’analyses sur le marché des boissons alcoolisées. La performance en 2022 a été stimulée par la bière sans alcool, qui a augmenté de 8 % en volume en 2022, et par les spiritueux sans alcool, qui ont augmenté de près de 22 % en volume (sur une base modeste), d’après cette base de données. D’ailleurs, selon cette dernière, sur tous les marchés clés, environ la moitié des buveurs d’alcool déclarent avoir l’intention de modérer leur consommation. Voici donc un échantillon de 6 marques qui changent la donne du No/Low (les qui ne consomment pas ou peu d’alcool).

Niets Co et ses spiritueux sans alcool

Le Gin Original, le Rhum Havaniets et le Gin Ginger-Yuzu de Niets Co.

Créer des spiritueux de qualité, distillés de manière traditionnel, mais toujours 100 % sans alcool, telle est l’ambition relevée haut la main par Niets Co. Fondée à Londres en 1898, l’entreprise a connu un long hiatus avant de renaître de ses cendres en 2018 pour proposer de quoi composer des mocktails plus que savoureux et sophistiqués. Son savoir-faire le place aujourd’hui parmi les leaders du secteur No/Low. Outre du vin mousseux rosé ou blanc, Niets Co propose notamment un dark spirit traditionnel, distillé à partir de canne à sucre et vieilli pendant 5 mois en fûts de chêne, comme le meilleur des rhums vieux mais en version sans alcool, ce qui lui a permis d’obtenir une médaille d’argent au prestigieux European Spirits Challenge 2022. Mais ce sont surtout ses gins, l’Original où dominent légèrement des notes de thym, de romarin et d’agrumes, et le Ginger-Yuzu, où le gingembre apporte juste ce qu’il faut de piquant, qui se démarquent.

MIKKS et ses mixers prêts à diluer

On peut adorer boire des cocktails ou mocktails, mais détester en faire ou ne pas savoir comment s’y prendre. Heureusement, des solutions sans alcool existent, à l’instar de MIKKS. Créée par 3 amis (un cuisinier, un barman et un graphiste), la marque zurichoise propose des petites bouteilles de 25 cl de saveurs concentrées qu’il n’y a plus qu’à diluer avec de l’eau plate ou gazeuse (ou de l’alcool mais ce n’est pas le sujet de cet article) pour se concocter de délicieux mocktails (qu’on peut évidemment pimper en y rajoutant sa sauce, ou en les combinant entre eux par exemple). Une bouteille permet de réaliser 6 cocktails ou mocktails, et se conserve 4 semaines au frais après ouverture, ce qui est toujours bon à savoir si on n’a pas prévu de s’envoyer tout son bar en une soirée. Basilic-citron, Yuzu-fleur de sureau, Fruit de la passion-citron, menthe-gingembre, café-cacao, ou encore citron amer : vous avez l’embarras du choix.

JNPR et ses spiritueux 0 % alcool, mais 100 % émotions

C’est au détour d’un voyage aux États-Unis que Valérie Oudinot de Sutter découvre l’étendue de l’offre de boissons sans alcool, avec des ingrédients naturels sophistiqués, ce qui fait germer en elle l’envie de créer sa propre distillerie. Sa rencontre avec le barman réputé Flavio Angiolillo l’aide à mettre en œuvre en 2020 son ambition de créer des spiritueux sans alcool et sans sucre mais plein de saveurs, à base de baies de genévrier (juniper en anglais, ce qui donne le nom de la marque en version abrégée sans voyelles).

Naissent ainsi le JNPR n°1, frais et herbacé, concentré sur le goût de la baie de genièvre ; le JNPR n°2 plus épicé grâce des notes de poivre de Jamaïque et de gingembre ; et maintenant le JNPR n°3 aux accents de verveine tout en légèreté. Un bitter qui regorge d’arômes de gentiane, de cannelle et d’orange amère, sobrement baptisé BTTR n°1, complète la collection de JNPR et s’avère parfait pour réaliser des cocktails comme le Negroni ou l’Americano.

Bluffants grâce à la qualité de leur distillation, ces spiritueux nouvelle génération permettent de créer de véritables expériences gustatives pour les personnes sobres, avec autant de savoir-faire, d’exigence et de recherche que pour les personnes qui consomment de l’alcool. On apprécie aussi leur packaging qui fait toujours chic à offrir à une personne qui entre dans la sobriété ou qui y est déjà bien installée. D’ailleurs, JNPR propose même un « Kit 9 mois (et plus) sans alcool », cadeau idéal pour une femme enceinte ou allaitante fan de cocktail : on y trouve le JNPR n°2, des canettes de tonic sans sucre et made in Normandie, et des ebooks de recettes de cocktails et d’associations avec de bons petits plats.

Le goût inimitable de gentiane de Suze en version petites bouteilles sans alcool prêtes-à-boire

En début d’année 2023, Pernod Ricard France a lancé une version prêt-à-boire sans alcool de son célèbre cocktail Suze Tonic. On y retrouve tout le goût de la liqueur de gentiane jaunes créée au XIXᵉ siècle, obtenue à partir de racines de cette plante sauvage arrachée à la main en Auvergne, et distillées dans les alambics en cuivre, mais dans une version sans alcool, juste ce qu’il faut de sucré pour en compenser la dimension amère. Désormais, on la trouve facilement dans le commerce, dans des packs de 3 bouteilles de 25 cl, ce qui peut être très pratique et original (ça change de la bière), à ramener chez des ami·e·s en cas d’apéro improvisé, ou pour stocker dans ses placards.

Festillant et ses vins mousseux sans alcool

Quand on vous dit vins tranquilles ou mousseux sans alcool, vous avez peut-être de vilains souvenirs qui vous remontent en bouche et en mémoire de boissons trop sucrée, façon Champomy. Heureusement, les rayons sans alcool ont bien changé depuis quelques années, comme l’illustre notamment la marque Festillant qu’on trouve assez facilement dans le commerce. Fort de plus de quinze ans d’expérience en matière de vins désalcoolisés, l’expert français des vins tranquilles ou pétillants sans alcool propose en ce moment un joli coffret en collaboration avec la jeune céramiste Juliette Clavières, La Festi Color Box. On y trouve le Festillant rosé aux notes de framboise et de groseille, le Festillant blanc aux effluves d’agrumes et de fruits exotiques, et le Festillant rouge aux arômes de fruits des bois, accompagnés de trois bols assortis. De quoi composer l’apéro parfait.

