3 cocktails pour supporter le stress de la rentrée, avec ou sans alcool

Avec ou sans alcool, la rentrée vous paraîtra moins folle si vous prenez le temps de vous faire plaisir, de vous choyer avec indulgence grâce à l’un de ces cocktails qui changent.

Autant, je bois rarement de soda, autant j’adore me concocter au quotidien des boissons un peu sophistiquées chez moi, à base de thé, de matcha, de lait végétal, ou alors d’alliances de sirops de fleurs et de fruits surgelés. Un peu comme Olivia Pope (Kerry Washington) qui se sert un bien trop grand verre de vin tous les soirs après avoir résolu un énième esclandre dans la série Scandal, j’adore me faire un mocktail pour décompresser.

Alors à l’approche de la rentrée et du stress qui va souvent avec, je vous partage quelques recettes de cocktails, avec ou sans alcool, qui peuvent aider à mieux supporter cette période anxiogène.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’Alt’ Margarita

La recette du cocktail Alt’ Margarita. © Cointreau.

En Martinique d’où je viens, toutes les grand-mères ou presque font du Schrubb : une liqueur d’écorces d’orange, infusée de mille épices (cannelle, vanille, muscade… cela varie en fonction des familles). Or en Hexagone, c’est beaucoup plus dur à trouver, et les formes industrielles supportent mal la comparaison avec celui de ma mamie. Mais j’ai récemment découvert quelque chose de semblable qui ne prétend pas du tout être du Schrubb : le Cointreau. Oui, ce n’est pas du tout nouveau, mais je n’avais jamais goûté cette délicieuse liqueur d’écorces d’oranges douces et amères, distillées trois fois (d’où le nom de triple sec).

Avec du Cointreau, on peut faire une délicieuse Margarita (il suffit de frapper au shaker des glaçons, 5cl de Tequila, 3cl de Cointreau, 2cl de jus de citron vert, à servir dans un verre évasé au bord humidifié par du citron avant d’être trempé dans du sel pour faire les choses dans les règles de l’art). Un classique !

Mais pour mieux assumer la rentrée, je vous propose plutôt la recette de l’Alt’ Margarita, beaucoup moins alcoolisée.

Les ingrédients de la recette du cocktail Alt’ Margarita

2 cl de Cointreau

2 cl de jus de citron vert

10 cl de Club-Maté

C’est frais, éthéré, un brin herbacé et même énergisant grâce au Club-Maté (boisson gazeuse caféinée grâce à de l’extrait de maté). Ça se décline ou s’enrichit facilement avec d’autres boissons que vous auriez chez vous, si l’envie vous prend.

Pour une version sans alcool, vous pouvez troquer le Cointreau par une demie-orange pressée et quelques zestes de celle-ci.

Gin sans alcool et fleur de sureau

Un mocktail possible avec du gin sans alcool JNPR. © JNPR.

Rayon alcool, j’adore le gin, spiritueux souvent aromatisé aux baies de genévrier, et le St-Germain qui est une liqueur de fleurs de sureau. Je trouve que les aromates du premier complimente joliment les notes de fleurs du second, une fois dilués avec plein de glaçons. Le St-Germain fonctionne aussi très bien avec du vin mousseux, mais j’avais envie de trouver un moyen de faire une version sans alcool, plus proche du gin.

Et c’est comme ça que je suis tombé sur JNPR (contraction de « juniper berries », les baies de genièvre en anglais). Cette marque de spiritueux sans alcool et sans sucre a été fondée par la Française Valérie Oudinot De Sutter avec le barman italien très réputé Flavio Angiolillo. C’est ainsi que sont nés JNPR n°1 et JNPR n°2, qu’on pourrait résumer en gins sans alcool qui ravissent les plus grands mixologues.

Avec, on peut donc se faire des mocktails comme le moscow mule (avec de la ginger beer), ou un gin tonic (avec du tonique). Mais c’est avec un trait de sirop de fleurs que je vous propose d’essayer.

Les ingrédients de la recette du cocktail faux-ginto au sureau

5 cl de JNPR n°1

4 cl de sirop de fleur de sureau

De l’eau gazeuse pour compléter votre verre

Quelques framboises et/ou myrtilles surgelées pour la déco

C’est légèrement épicé, floral, délicieux et particulièrement photogénique !

Pour une version alcoolisée, troquez le JNPR par du gin, et le sirop par du St-Germain.

Le melon fizz

La recette du melon fizz fonctionne aussi bien avec du melon jaune ou orange. © sarymsakov de la part de Getty Images via Canva.

Outre la rentrée, le mois de septembre correspond aussi à la fin de la saison du melon. C’est donc le moment d’en savourer les derniers, et pourquoi pas en cocktail, avec ou sans alcool pour changer. Il suffit d’en mixer une partie pour en tirer une purée pleine de vitalité qu’il suffira de diluer avec ce qu’on préfère, que ce soit de l’alcool, du soda, de l’eau plate ou gazeuse.

Les ingrédients de la recette du cocktail melon fizz

1 quartier de melon (orange ou jaune) à mixer

le jus d’1 citron jaune ou vert (et quelques zestes pour la déco)

de l’eau gazeuse pour compléter votre verre

C’est une recette simplissime qu’on peut carrément faire en grande quantité pour servir toute une tablée lors d’un brunch par exemple, surtout si on a un melon qui traîne depuis longtemps, et qu’on ne veut pas salir son mixeur juste pour 1 verre. Ajouter du citron exhausse la saveur tandis que l’eau gazeuse permet de rendre l’ensemble moins épais sans pour autant le sucrer davantage comme aurait pu le faire du soda. Si vous avez de la menthe, du basilic, de la verveine ou de la coriandre, cela fonctionne aussi très bien.

Si vous avez du JNPR, cela peut complexifier en beauté ces saveurs,

Pour une version alcoolisée, vous pouvez très bien ajouter du gin à votre convenance mais quand même avec modération, bien sûr.

Et bon courage pour la rentrée !

