Dry January : 3 recettes de mocktails aussi bonnes que leurs versions alcoolisées

Vous faites partie des téméraires qui vont passer le mois de janvier sans consommer d’alcool, et à la moitié du challenge, vous sentez votre volonté flancher à force de boire des Perrier citron pendant que vos amis s’enfilent des Piña colada ? Guettez ça.

Chaque année, des millions de personnes relèvent le défi du Dry January qui consiste à ne pas consommer d’alcool pendant tout le mois de janvier. Selon l’organisme à l’initiative du challenge, le Dry January est devenu tellement populaire que 24% des Français et Françaises affirmaient vouloir relever le défi en 2022 !

Pour changer du sempiternel virgin mojito sans goût ou du jus de tomates tristounet, voilà 3 recettes de cocktails sans alcool, virgin cocktails ou mocktails pour les intimes, qui ne vous feront pas regretter de relever le défi.

Le Moscow Mule est de loin mon cocktail préféré, qu’il soit avec ou sans alcool, notamment de par la présence divine du gingembre !

Dans sa version alcoolisée, le Moscow Mule se compose de glace pilée, de vodka, de jus de citron vert et de bière au gingembre.

En version virgin, il suffit de supprimer l’alcool et de rajouter quelques ingrédients bien sympathiques pour rendre le tout un peu plus fun.

Pour le choix de la ginger beer — qui n’a de bière que le nom puisqu’elle n’est pas alcoolisée — personnellement, plus ça pique, mieux c’est. J’utilise donc souvent la marque Fever Tree, bien épicée et concentrée en gingembre. Mais vous pouvez ajuster la quantité de piquant selon votre goût !

Pour environ deux cocktails, prévoyez :

Remplissez vos verres avec de la glace jusqu’à la moitié. Ajoutez la ginger beer, le jus de citron et l’eau gazeuse. Mélangez.

Ajoutez un peu menthe et des quartiers de citron vert pour décorer vos cocktails sans alcool, — et, pour une touche de saison, plongez-y un bâton de cannelle ou quelques grains de canneberge !

Même si le Spritz est une boisson d’été, un petit verre est toujours apprécié tout au long de l’année ! Pour sa version sans alcool, et pour deux mocktails, vous aurez besoin de :

Mélangez les glaçons, le jus d’oranges, le bitter sans alcool et l’eau gazeuse ou la limonade. Versez le vin pétillant sans alcool jusqu’au bord du verre et ajoutez quelques quartiers d’oranges pour compléter votre cocktail alcool free.

Je tiens cette recette du site Imma Eat That qui propose une version sans alcool d’une sangria ou d’un vin chaud. Une recette parfaite pour le mois de janvier !

Le secret de cette sangria, c’est de faire caraméliser les fruits !

« Préchauffer le four à 200°C. Sur une plaque à pâtisserie, placer les oranges tranchées, les pamplemousses tranchés et les canneberges. Faire cuire pendant 30 à 40 minutes, ou jusqu’à ce que les canneberges éclatent et caramélisent un peu.

Pendant ce temps, faire bouillir le jus de grenade et le jus d’orange. Une fois l’ébullition atteinte, verser sur le sachet de thé chaï. Laisser infuser pendant 5 minutes.

Retirer les sachets de thé. Ajouter les fruits caramélisés. Décorez d’étoiles d’anis, de bâtons de cannelle et de canneberges fraîches. »