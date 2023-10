5 recettes de cocktails & mocktails, avec et sans alcool, spécial automne ou Halloween

Un diabolo grenadine maison supplément yeux globuleux pour amuser petits et grands, un Bloody Mary fort à propos, un Spooky’N Tasty à la mousse enigmatique, un Autumn Shandy bien spicy, ou encore du Martini sans alcool & Tonic décoré d’orange sanguine… Voici de quoi trinquer pour Halloween, et même tout l’automne.

Vous avez déjà pensé à faire le plein de sucreries au cas où des enfants viendraient toquer chez vous pour vous demander « des bonbons ou un sort » ? Vous avez déjà trouvé votre costume si vous avez une soirée déguisée (sinon, les célébrités sauront vous inspirer) ? Que vous fêtiez Halloween ou non, ces cocktails avec ou sans alcool sauront compléter l’ambiance.

À lire aussi : 5 idées de déguisements d’Halloween faciles qui changent des classiques

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un diabolo grenadine maison, supplément yeux globuleux

Pour effrayer vos convives, rien de tel que de miser sur la déco même pour une boisson simple comme bonjour. Sur la base d’un cocktail rouge sang comme une soupe de fraises, un diabolo grenadine, ou même un simple smoothie de fruits rouges, vous pouvez rajouter des faux yeux globuleux composé d’un litchi garni d’une myrtille (qu’on trouve facilement toute l’année au rayon fruits surgelés, en solo ou dans un mélange de fruits rouges). Enfoncé l’un (la myrtille) dans l’autre (le litchi), le résultat fruité se glisse dans n’importe quel verre et plaira particulièrement aux enfants ! Et plutôt qu’un diabolo grenadine 0 % fait maison, 100 % sucre (puisqu’il suffit de mélanger du sirop de grenadine avec de la limonade, du Sprite ou du Seven Up), vous pouvez opter pour mixer une grosse poignée de fruits surgelés à compléter avec de l’eau (plate ou gazeuse) pour un smoothie délicieusement acidulé et moins bourré de sucre à décorer de vos yeux globuleux.

1 poignée de fruits rouges surgelés (dont on prendra quelques myrtilles pour faire les faux yeux)

De l’eau plate ou gazeuse

1 poignée de litchis en conserve (pour y loger les myrtilles afin de faire les faux yeux)

Bloody Mary

C’est peut-être la recette la plus évidente qui vient à l’esprit quand on pense à Halloween, mais elle fait toujours son petit effet. Il suffit du jus de tomates, de la vodka, du citron fraîchement pressé, quelques gouttes de tabasco ou de sriracha (facultatif) et de sauce worcestershire (facultatif) et le tour est joué. L’idéal reste de le servir avec une branche de céleri afin de pouvoir touiller le verre du résultat rouge sang et croquer un peu de légume si l’envie y est.

12 cl de jus de tomates

5 cl de vodka

1/2 citron

2 gouttes de tabasco ou de sriracha (facultatif)

2 gouttes de sauce worcestershire (facultatif)

1 branche de céleri ou du sel de céleri (facultatif)

Spooky’N Tasty

Ce cocktail se compose de Cointreau (liqueur triple sec d’écorces d’oranges douces et amères), de rhum ambré, de quelques gouttes de bitter, et d’une couche de mousse énigmatique et ludique. Il suffit de combiner les premiers ingrédients dans un verre, et de compléter par une rasade de Coca-Cola bien frais afin de créer volontairement une couche de mousse sur le dessus du verre. Si vous préférez éviter ce soda, vous pouvez le remplacer par un blanc d’œuf ou de l’aquafaba monté en neige, qui donnera un résultat moins sucré et plus protéiné à votre Spooky’N Tasty !

2 cl de Cointreau

3 cl de rhum ambré

4 traits de bitter aromatique

1 Top de mousse de Coca-Cola ou un blanc d’œuf monté en neige

Autumn Shandy

­Si vous aimez (avoir) la (ci)trouille, vous allez adorer ce cocktail qui décline le classique Shandy (mélange de bière et de jus de citron, un peu comme le panaché). L’autumn Shandy se compose de Cointreau, de citron fraîchement pressé, et de Pumpkin Ale qui est une bière brassée avec de la citrouille ou autre courge. Facile à trouver aux États-Unis, elle se démocratise lentement mais sûrement en France. Si vous n’en trouvez pas, vous tomberez plus facilement sur de la ginger ale, qui n’a de bière que le nom puisqu’il s’agit plutôt de soda de gingembre. Le résultat sera moins alcoolisé mais bien plus spicy ! Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble dans un verre, puis de décorer par un peu de muscade ou de cannelle râpée, et le tour est joué !

4,5 cl de Cointreau

2 cl de jus de citron vert frais

9 cl de Pumpkin Ale ou de Ginger Ale

Du Martini sans alcool & Tonic, décoré d’orange sanguine

Si vous aimez le Martini, vous serez peut-être ravi·e·s d’apprendre qu’il se décline aussi en version sans alcool. Le Floreale permet de mettre en valeur la camomille romaine et d’autres essences de plantes aromatiques pour un résultat floral et herbacé juste ce qu’il faut. Tandis que la version Vibrante offre des notes de bergamote et d’orange. Pour en faire des mocktails, il suffit de les servir bien frais en les allongeant d’eau gazeuse ou de tonic, de compléter le verre avec des glaçons, et de le décorer d’une tranche d’orange sanguine pour la touche Halloween.

1 volume de Martini sans alcool Floreale ou Vibrante (4 cl)

2 volumes de Tonic (8 cl)

1 tranche d’orange sanguine

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.