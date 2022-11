4 idées de recettes pour réutiliser sa citrouille d’Halloween

Vous vous demandez ce que vous allez bien pouvoir faire de votre citrouille une fois Halloween passée ? La réponse se trouve en cuisine (et dans cet article) !

Article publié le 29 octobre 2020

Pour Halloween, l’une des traditions les plus communes consiste à transformer une citrouille en lanterne (plus ou moins) effrayante pour illuminer la nuit mais aussi pour indiquer aux petits enfants qu’on les attend avec des bonbons. Une fois la fête passée, il est donc plutôt courant de se retrouver avec une grosse citrouille (et même plusieurs) et de ne pas trop savoir qu’en faire.

Heureusement, ce légume étant fort goûtu, il existe plein de recettes toutes plus délicieuses les unes que les autres pour pouvoir réutiliser sa jack–o‘-lantern et profiter de ses nombreuses qualités gustatives dès le 31 octobre. On vous en propose quatre !

Des graines de citrouille rôties pour l’apéro

Lorsque vous avez vidé votre citrouille, vous êtes surement tombé sur une bonne quantité de graines. Ces graines, une fois rôties et assaisonnées, sont une très bonne alternative aux traditionnelles cacahuètes et noix de cajou d’apéro.

Après avoir récupéré les graines, passez-les sous l’eau et faites-les sécher sur un torchon propre. Une fois qu’elles sont prêtes, disposez-les sur une plaque de cuisson et arrosez-les généreusement d’huile d’olive et des épices de votre choix. Enfournez la plaque dans un four préchauffé à 180°C et patientez une vingtaine de minutes.

L’apéritif passé, vous pouvez utiliser les restes de graines rôties pour agrémenter une salade ou décorer un velouté.

Des biscuits à la citrouille pour les petits creux de la journée

Pour profiter de vos restes de citrouille tout au long de la journée, vous pouvez réaliser ces superbes biscuits croustillants parfumés à la cannelle et parsemés de pépites de chocolat noir.

Pour la pâte à biscuits, il vous faut :

80g de beurre fondu

250g de purée de citrouille

160g de cassonade

1 œuf

500g de gros flocons d’avoine

125g de farine de blé

2,5g de muscade moulue

10g de cannelle moulue

80g de pépites de chocolat noir

Préchauffez le four à 180°C et tapissez une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Dans un grand bol, mélangez le beurre fondu, la purée de citrouille, l’œuf et la cassonade. Ajoutez ensuite la farine, les épices et l’avoine.

Pour confectionner vos biscuits, formez douze boules de pâte et déposez-les sur la feuille de papier cuisson. Aplatissez-les légèrement à l’aide d’une fourchette puis disposez les pépites de chocolat noir. Enfournez les petits gâteaux pour une quinzaine de minutes, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Laissez refroidir avant de déguster.

Un velouté de citrouille pour se réchauffer le soir

Le velouté de citrouille est un indispensable de l’automne, et quoi de mieux qu’une jack–o‘-lantern d’Halloween pour réaliser ce plat réconfortant et plein de saveurs !

Pour cette recette simple et efficace, faites cuire votre citrouille coupée en morceaux à la vapeur et réalisez une purée en écrasant les quartiers de cucurbitacée à l’aide d’une fourchette. Ajoutez du bouillon de légume jusqu’à obtenir une texture bien lisse, ainsi qu’un peu de crème liquide pour rajouter de la gourmandise. Assaisonnez avec du poivre, du sel, et du paprika fumé, et voilà !

Une tarte à la citrouille pour un goûter automnal

Pour utiliser les restes de vos citrouilles d’Halloween, vous pouvez réaliser cette délicieuse tarte sucrée et sa pâte sablée. Elle sera parfaite pour accompagner un thé aux épices ou, soyons fous, un chocolat chaud bien onctueux.

Pour réaliser la pâte sablée, il vous faut :

250g de farine

100g de beurre mou

100g de sucre

1 œuf

1 pincée de sel

le zeste d’un citron

Dans un bol, mélangez le sucre, l’œuf et la pincée de sel. Dans un autre récipient, formez un puit avec la farine et incorporez le mélange sucre-œuf-sel, le beurre mou et le zeste de citron. Malaxez bien la pâte et formez une boule à étaler au rouleau. Déroulez-la dans un moule à tarte et faites-la précuire au four pendant une quinzaine de minutes à 180°C.

Pour la garniture, il vous faut :

800g de citrouille

2 œufs

2 jaunes œufs

20cl de crème fraîche liquide

120g de sucre

1 pincée de cannelle

Pour réaliser la garniture, faites cuire les morceaux de citrouille à la vapeur pendant 20 minutes puis réalisez une purée. Ajoutez-y la crème, les œufs entiers et les jaunes, le sel et la cannelle et versez la préparation sur la pâte sablée. Enfournez à nouveau pour 40 minutes à 180°C.

