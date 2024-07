C’est quoi cette arnaque avec le chocolat à l’orange Lindt  ?

En retournant la tablette de chocolat noir à l’orange, j’ai lu la composition et cela m’a franchement énervée. Mais où sont passées les écorces d’orange ?

Comme bon nombre d’entre vous, je suis une fan de chocolat, avec une préférence pour le chocolat au lait bien gras, type Milka, Crunch etc. Mais j’essaie de soigner mon addiction et depuis peu, me reporte sur du chocolat noir. C’est une alternative intéressante, déjà parce que mes enfants (et mon mec) ne se ruent pas dessus, et en plus parce que j’ai l’impression de manger un truc un peu moins mauvais pour la santé.

J’aime par dessus tout le chocolat noir à l’orange, ça me rappelle les orangettes du chocolatier : une fine écorce d’orange enrobée de chocolat noir craquant. Miam. Attention par contre j’ai horreur des After eight. La gen Z, pas sûr que vous connaissiez. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir la composition de ma tablette préférée du moment : Lindt, Excellence Noir Orange Intense 100g.

Du jus d’orange dans le chocolat à l’orange !

La composition en question :

Oui, vous lisez bien. Adieu les écorces d’orange. C’est du jus d’orange qu’il y a dedans, à base de concentré. Non mais la déception. On nous met aussi du jus de citron et de l’ananas ?! Quel rapport sérieusement ? Bon, vous voilà maintenant averties. Je vais me reporter sur le Côte d’or.

Cet article était un coup de gueule. Si vous voyez d’autres arnaque de ce genre, partagez-les nous : [email protected]

