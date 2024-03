Cette nouvelle arnaque en vogue a déjà ciblé plusieurs parents, qui reçoivent un message de leur soi-disant enfant qui aurait besoin d’argent.

« Coucou papa », « coucou maman». Ces dernières semaines, des milliers de Français ont été la cible de ces SMS qui semblent provenir de leurs enfants, mais qui sont en réalité écrit par des escrocs.

Cette nouvelle fraude, les autorités l’ont nommée « escroquerie à l’enfant qui a un problème avec son téléphone ». Elle consiste à faire croire à un parent que l’un de ses enfants n’a plus accès à son téléphone soi-disant cassé, volé ou perdu, comme le rapporte Le Figaro.

Réclamer de l’argent pour acheter un nouveau téléphone

Après avoir écrit «coucou papa» ou «coucou maman», l’interlocuteur demande alors à son destinataire de le contacter sur un nouveau numéro. Parfois, il envoie directement un lien redirigeant vers une nouvelle discussion sur l’application de messagerie WhatsApp. Lorsque la victime est ferrée, l’escroc entame une discussion par message. Au bout de quelques minutes, ils réclament de l’argent pour s’acheter un nouveau téléphone ou encore rembourser une dette via des coupons prépayés.

Pour vous cibler, les escrocs se procurent les données personnelles disponibles sur le marché noir après le piratage de sites d’e-commerce. C’est ainsi que les auteurs de ces fraudes réussissent à bien cibler leurs victimes. De là, les malfaiteurs investissent dans des outils d’envoi de SMS et de mails en masse, légaux et utilisés par des entreprises classiques.

Sur le site cybermalveillance.gouv.fr les autorités préconisent : « Ne répondez pas », « n’envoyez jamais d’argent avant d’avoir formellement identifié votre interlocuteur » et « appelez directement votre enfant sur son numéro de téléphone pour faire confirmer le message reçu ». Et pour cause, cette fraude a fait plus de 11 000 victimes en Australie, qui ont perdu au total 7,2 millions de dollars à cause de cette arnaque, selon la police locale.