Cette recette Instagram est-elle une arnaque ? 5 astuces pour éviter les désillusions

Avant de passer trois heures en cuisine pour reproduire étape par étape cette tarte à l’abricot qui vous fait de l’œil, voici quelques conseils afin d’éviter un échec cuisant (ou trop cuit ?).

C’est un traumatisme qu’il m’est encore douloureux d’évoquer. De prime abord, cette recette avait tout pour plaire : des ingrédients bon marché, des étapes faciles à reproduire, un résultat final alléchant… Du moins sur le papier (comprendre : le feed Instagram). Car quelle n’était pas ma déception de constater, non sans amertume, la supercherie dont je venais d’être victime. Cette recette de gnocchis à la patate douce se révélait aussi fade que le goût de la vie après avoir passé deux heures en cuisine pour rien. Piégée, je découvrais rapidement que je n’étais pas la seule, à en croire les commentaires indignés qui s’accumulaient sous la publication.

Ce jour-là, je me suis fait une promesse : ne plus jamais tomber dans le panneau. Car si l’algorithme me connaît par cœur, m’exposant à des tutos recettes ultra-ciblés et ultra-esthétiques à longueur de journée, il faut bien accepter qu’à l’inverse, je ne connais rien de lui, ni de la véracité des pseudo-trésors gustatifs dont il me vante les mérites.

5 astuces pour savoir ce qui vaut le coup d’être testé

C’est donc avec joie que je suis tombée sur un article du média américain Well + Good, où Melissa Kravitz Hoeffner, autrice food et créatrice de recettes sur Instagram, dispensait ses conseils avisés pour ne plus se faire avoir par les jolies assiettes de pâtes crémeuses, plus esthétiques que savoureuses. En ressortent cinq astuces à appliquer religieusement pour éviter les désillusions.

Vérifier la légitimité de la personne derrière la vidéo

« Si je vois une recette qui me semble attrayante, je regarde aussi le parcours de son ou sa créatrice. A-t-elle fréquenté une école de cuisine ? A-t-elle travaillé en cuisine ou dans un restaurant ? Ses recettes ont-elles été publiées ailleurs que sur son propre fil d’actualité Instagram ? Ces critères sont prometteurs » explique Melissa Kravitz Hoeffner à nos consœurs. Les cuisinier•e•s autodidactes ne sont pas à bannir pour autant. Dans ce cas, regarder les commentaires sous les publications (contrairement à moi) peut être un bon indicateur.

Regarder si une version de cette recette existe ailleurs

L’experte conseille de faire une petite recherche pour vérifier si une recette similaire existe ailleurs. Si ce n’est pas le cas, cela peut être le signe que les ingrédients utilisés ne se marient pas si bien.

Vérifier si les proportions des ingrédients tiennent la route

Un autre réflexe simple, est de regarder si les proportions annoncées semblent cohérentes. Une recette qui requiert un verre entier de paprika, martèle Well+Good, doit vous mettre la puce à l’oreille.

Repérer si le créateur de la recette partage ses propres échecs

La transparence est un très bon signe, selon l’experte. Des créateur•ice•s qui partagent « une fournée de cookies ratée ou un daal « bof » , vous pouvez en déduire qu’ils ont des exigences élevées quant aux recettes qu’ils publient et à celles qu’ils jettent aux oubliettes. En d’autres termes, ils sont peut-être plus dignes de confiance ».

Considérer les recettes Instagram comme une source d’inspiration et non comme parole d’Évangile

Dernier conseil, et pas des moindres : Melissa Kravitz Hoeffner recommande de ne pas suivre les recettes Instagram à la lettre mais de chercher à les adapter à ses propres goûts, en y apportant, si possible, ses propres connaissances. Le meilleur rempart contre la déception, puisqu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même.

