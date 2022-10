3 comptes Instagram de recettes qui vont régaler vos papilles

Récemment, j’ai découvert l’envers food d’Instagram, un univers qui regorge de joyeuses et originales recettes, concoctées par des « foodstagrammeurs » qui vont faire de l’ombre à vos meilleurs livres de recettes.

Il est loin, le temps du gros livre de recettes aux pages cornées ayant appartenu à votre grand-mère. Si internet occupe depuis longtemps déjà une place immense dans notre cuisine et comment nous la faisons, avec des recettes accessibles en trois clics (commentées et ajustées par les internautes), Instagram et Tik Tok ont vu fleurir des influenceurs food qui rendent la cuisine encore plus accessible (surtout quand on ne sait pas bien cuisiner et qu’on manque de temps, comme moi). En voici un petit florilège.

3 comptes Instagram de recettes faciles et rapides

@Byflorab : des recettes sans gluten et végétariennes, mais pas que

Suivie par 151 000 personnes, Byflorab est avant tout blogueuse. Sur sa page Instagram, la Lilloise, flexitarienne, qui se présente comme une « faiseuse de recettes », partage des recettes sucrées et salées, sans gluten, mais aussi végétariennes. Des cookies vegan et sans gluten, noisette et chocolat noir, à des samousas d’automne, potimarron, feta, noix et miel en passant par des boulettes d’aubergines à l’italienne, il y en a pour tous les goûts.

Capture d’écran du compte Instagram de @Byflorab

@Chezmisa : tartes chèvre-courgette, tortellini au saumon…

Cette photographe et styliste freelance est aussi une grande fan de cuisine. Sur son compte Instagram, suivi par 120 000 personnes, elle partage des recettes savoureuses qui plairont autant aux végétariens qu’à ceux qui ne le sont pas. Au programme : tartes chèvre-courgette avec une cuisson un peu particulière, tortellini au saumon sauvage d’Alaska ou encore onigirazu… testées, et approuvées !

Capture d’écran du compte Instagram de @Chezmisa

@Marcwiner : des recettes asiatiques faciles

De succulentes recettes asiatiques à réaliser en deux temps trois mouvements ? C’est ce que propose Marc Winer sur son compte Instagram qui régale un peu plus de 41 000 abonnés en Belgique, où il habite, mais pas que. Sa promesse : vous permettre de reproduire des recettes faciles et exquises en moins de vingt minutes. Coup de cœur pour ses (très) nombreuses recettes de nouilles express.

Capture d’écran du compte Instagram @Marcwiner

À lire aussi : Vous aimez l’aubergine ? Vous allez adorer cette recette, rapide et succulente

Photo de Une : Unsplash / Katie Smith