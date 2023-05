La recette facile et rapide des falafels, pour les soirs de flemme

Originaires du Proche-Orient, ces boulettes de pois chiches frites vont sauver votre dîner, puisqu’elles peuvent être cuisinées et cuites en 30 minutes chrono.

Il y a des soirs, comme ça, où on n’a pas forcément envie de cuisiner, mais pas non plus le budget pour commander un énième burger-frites. Plutôt que de vous lamenter devant votre frigo à moitié vide et de vous demander si vous allez remanger des pâtes au beurre pour la troisième fois cette semaine, on a la solution : des falafels maison.

Promis, pour réaliser ces boulettes de pois chiches à tomber, il ne vous faudra que quelques ingrédients présents dans vos placards et votre réfrigérateur, et seront prêtes à être dégustées en 30 minutes.

Ingrédients pour réaliser les falafels (pour 4 personnes)

400 g de pois chiches cuits et égouttés (en conserve, ça fera très bien l’affaire)

2 gousses d’ail émincées

3 cuillères à soupe de farine

¼ de bouquet de persil plat haché

½ bouquet de coriandre fraîche haché

Des épices selon vos goûts : cumin, curcuma, piment doux…

Une pincée de sel

Poivre selon vos goûts

De l’huile de tournesol (ou une autre huile neutre qui supporte bien la cuisson)

Préparation des falafels

Dans un saladier, placez les pois chiches, la farine, l’ail et les épices. À l’aide d’une fourchette (ou d’un écrase-purée), écrasez le tout pour obtenir une consistance pas trop fine. Il vaut mieux éviter le mixeur pour ne pas avoir une préparation trop collante.

Avec vos mains (que vous pouvez saupoudrer de farine pour éviter qu’elles ne collent), formez ensuite des boulettes d’environ 5 cm de diamètre. Vous pouvez ajouter de la farine à la préparation si elle colle trop.

Dans une poêle bien chaude, versez l’huile. Ajoutez les boulettes et dorez-les sur toute leur surface pendant environ 5 minutes.

Une fois cuites, enlevez le surplus d’huile en les plaçant sur du papier absorbant.

Délicieux chauds ou froids, accompagnés d’une salade verte, ces falafels peuvent s’agrémenter d’une sauce végétarienne au yaourt grec agrémenté d’un peu de jus de citron, de sel, d’huile d’olive, de tahin (pâte de sésame) et d’ail. Vous pouvez aussi les déguster à l’apéritif ou dans un sandwich.

Bon appétit !

