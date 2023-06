Cocktails d’été : 4 variations autour du Pisco Sour (dont une option vegan)

Particulièrement rafraîchissant grâce à son acidité point trop sucrée, le Pisco Sour se décline aussi en version vegan (merci l’aquafaba qui remplace les blancs d’œufs), à l’orange, ou à la tequila.

Vous connaissez peut-être le Pisco Sour, cette boisson alcoolisée typique du Pérou et du Chili, à base de Pisco (une eau-de-vie de vin) et de citron vert. Les deux pays se disputent la paternité de ce cocktail dont les premières traces datent des années 1700. Mais la recette telle qu’on la connaît aujourd’hui, elle, remonte plutôt aux années 1920, avec les fameuses gouttes d’Angostura (bitter) et les blancs d’œufs montés en neige. Si vous êtes déjà adepte et souhaitez varier les recettes, ou si vous découvrez ce délicieux breuvage, voici de quoi exceller et se régaler en matière de Pisco Sour.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

La recette classique du Pisco Sour

Les ingrédients pour 4 verres de Pisco Sour

40 cl de pisco

12 cl de jus de citrons verts (fraîchement pressés de préférence)

4 cl de sirop de canne à sucre

4 blancs d’œufs battus en neige (+ 1 cuiller à café de sucre blanc, mais c’est optionnel)

16 gouttes d’Angostura

De la glace pilée (environ 4 glaçons)

Comment préparer un Pisco Sour

Il suffit de mélanger tous les ingrédients (sauf l’Angostura) dans un shaker, d’abord une vingtaine de secondes sans glace (« dry shake »). Puis d’ajouter la glace pour une dizaine de seconde supplémentaire avant de veser dans un verre à cocktail. Une fois dans le verre, vous pouvez décorer la mousse de 4 gouttes d’Angostura.

Faute de shaker, vous pouvez commencer par mélanger le pisco, le jus de citron et le sirop de canne. Puis battez en neige vos blancs d’œufs (avec la cuiller à café de sucre blanc optionnelle si vous le souhaitez). Une fois bien mousseux (ils n’ont pas besoin d’être extra fermes), vous pouvez les verser aux autres ingrédients sans trop remuer, avant de répartir la préparation dans les 4 verres pour que le blanc d’œuf forme une jolie mousse à la surface. Ajoutez la glace pilée avant de décorer de 4 gouttes d’Angostura pour servir. Faute d’Angostura, vous pouvez remplacer par de la cannelle ou du tabasco, en fonction de vos goûts et votre degré d’audace.

La recette du Pisco Sour véganisé

Les ingrédients pour 4 verres de Pisco Sour vegan

40 cl de pisco

12 cl de jus de citrons verts (fraîchement pressés de préférence)

4 cl de sirop de canne à sucre ou de sirop d’agave

L’aquafaba = le jus d’une grosse boîte de pois chiche (d’au moins 300 g)

16 gouttes d’Angostura

De la glace pilée (environ 4 glaçons)

Comment préparer un Pisco Sour Vegan

À la place des blancs d’œufs, l’aquafaba (c’est-à-dire le jus de cuisson des pois chiche, riche en protéine) peut être monté en neige à l’aide d’un fouet électrique. Une fois une texture relativement ferme obtenue, vous pouvez l’ajouter aux autres ingrédients préalablement mélangés au shaker, avant de verser le tout dans des verres et de décorer chacun de quelques gouttes d’Angostura.

La recette du Cointreau Sour pour les fans d’orange

Les ingrédients pour 4 verres de Cointreau Sour

4 blancs d’œuf

18 cl de Cointreau

8 cl de jus de citron (jaune ou vert, frais de préférence)

12 cl de jus d’orange (frais de préférence)

Comment préparer un Cointreau Sour

Là encore, versez tous les ingrédients dans un shaker avec des glaçons, agitez bien, puis verser dans un verre. Vous pouvez enfin décorer d’un zeste d’orange et/ou de citrons. Cette version s’avère un peu moins forte en alcool que le Pisco Sour ou le Tequila Sour.

La recette du Tequila Sour

Les ingrédients pour 4 verres de Tequila Sour

40 cl de Tequila

12 cl de jus de citrons (jaunes ou verts, fraîchement pressés de préférence)

4 cl de sirop de canne à sucre

4 blancs d’œufs battus en neige (+ 1 cuiller à café de sucre blanc, mais c’est optionnel)

16 gouttes d’Angostura

De la glace pilée (environ 4 glaçons)

Comment préparer un Tequila Sour

Même quand on n’a pas de pisco à la maison, on peut s’inspirer de l’Amérique latine pour réaliser d’autres cocktails, comme le Tequila Sour. Grosso modo, c’est la même recette qu’un Pisco Sour, sauf qu’on remplace le pisco (qui a des arômes de raisins, de poivre et de melon) par de la Tequila (au goût moins fruité, plus boisé). Le résultat paraît moins sucré et plaira particulièrement aux personnes amatrices de cocktails plus secs ou de margarita par exemple. C’est aussi une base relativement plus neutre, que vous pouvez personnaliser par l’ajout d’un jus de fruits ou de sirops par exemple.

Il suffit de shaker tous les ingrédients, d’abord à sec, puis avec des glaçons, de verser dans un verre, avant de décorer de quelques gouttes d’Angostura.

À lire aussi : Mocktails : voici des recettes de cocktails sans alcool réconfortants

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.