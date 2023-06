3 cocktails (et leur version mocktail) pour célébrer l’arrivée de l’été

Quand sonne l’heure de l’apéro en terrasse ou chez vous, vous souhaitez varier un peu des sempiternels mojito, ti’ punch et autres caipirinha ? Voici comment réussir l’incontournable Spritz, sa variante au sureau l’Hugo Spritz, ou alors le cocktail le plus googlé de l’année grâce à Emma D’arcy de House of the Dragon, le Negroni Sbagliato. Et bien sûr, leur version sans alcool, mais non moins délicieuse.

Le cocktail au sureau : Hugo Spritz

Les ingrédients pour préparer un Hugo Spritz

15 ml de liqueur de fleur de sureau (St-Germain)

6 feuilles de menthe ou de mélisse

Quelques glaçons

125 ml (1/2 tasse) de prosecco

15 ml d’eau gazeuse

1 tranche de citron, de citron vert ou de lime

Comment préparer un Hugo Spritz

Dans un verre, versez la liqueur de sureau, puis les feuilles de menthe, avant de les écraser grossièrement dedans à l’aide d’un pilon à cocktail. Ajoutez ensuite les glaçons, puis le prosecco, et complétez par de l’eau gazeuse, avant de décorer d’une rondelle de citron.

La version mocktail de l’Hugo Spritz

Il vous suffit de mélanger dans un verre un fond de sirop de fleur de sureau (on en trouve par exemple chez Bacanha ou Ikea) à de l’eau gazeuse, avant de décorer d’une rondelle de citron.

Le cocktail incontournable : Aperol Spritz

Les ingrédients pour préparer un Spritz

6 cl de Prosecco

4 cl d’Aperol​

1 trait d’eau pétillante (de la San Pellegrino pour les puristes)

Quelques glaçons

1 tranche d’orange pour la déco

Comment préparer un Aperol Spritz

Dans un verre, versez les 6 cl de prosecco (3 volumes), les 4 cl d’Aperol (2 volumes), et 2 cl d’eau gazeuse (1 volume), avant de compléter avec des glaçons, de touiller un peu, et de décorer d’une rondelle d’orange.

Pour les personnes les plus pressées ou qui veulent un peu changer du spritz, vous pouvez aussi vous tourner vers du Chandon Garden Spritz. Cette boisson se base sur un vin effervescent cultivé par Chandon en Argentine, primé meilleur vin de sa catégorie lors de l’édition 2020 des Championnats du monde Champagne et Vins mousseux (CSWWC). À cette base s’ajoute des extraits de plantes aromatiques et d’écorce d’orange qui lui donne sa saveur caractéristique, plus florale qu’un Spritz classique, et sa robe rose pâle.

La version mocktail du Spritz

1 orange (pourquoi pas sanguine)

1/2 verre de mousseux sans alcool

1/2 verre d’eau gazeuse

Quelques brins de romarin, de thym, ou feuilles de basilic (frais ou surgelés)

Quelques glaçons

Il vous suffit de trancher une rondelle d’orange à garder pour la déco et de presser le reste pour obtenir du jus frais, puis de le verser dans un verre à cocktail, d’y écraser grossièrement vos herbes aromatiques fraîches ou surgelées, d’ajouter le mousseux sans alcool, l’eau gazeuse, et de compléter par des glaçons, puis de décorer avec la rondelle d’orange.

Le cocktail plein de tensions lesbiennes : Negroni Sbagliato

Les ingrédients pour préparer un Negroni Sbagliato

3 cl de Campari (ou autre bitter)

3 cl de vermouth sucré (ou autre ambrato)

3 cl de prosecco ou à discrétion (si vous en mettez plus d’1/3, cela rendra l’ensemble moins sucré)

Une rondelle d’orange pour la déco et le goût

Quelques glaçons

Comment préparer un Negroni Sbagliato

Vous avez peut-être vu passer cette petite vidéo où Emma D’arcy de House of the Dragon répond avec un air séducteur à Olivia Cooke qui lui demande lors d’une interview quelle est sa boisson préférée : « A Negroni… Sbagliato, with Prosecco in it. » Eh bien, pour le réussir, c’est comme un negroni, sauf qu’on remplace le gin par du prosecco (on le qualifie de « sbagliato », ce qui signifie accidentel en italien, car l’histoire veut qu’un barman se soit un jour trompé dans la composition d’un negroni, et que le résultat n’en fut qu’autrement délicieux).

Il suffit de verser dans un verre 1/3 de Campari, 1/3 de Vermouth, et 1/3 de prosecco, puis d’extraire grossièrement les molécules parfumantes de la peau de l’orange la repliant sur elle-même près du verre. Puis d’ajouter une rondelle d’orange dans le verre pour la déco, et de compléter par quelques glaçons.

La version mocktail du Negroni Sbagliato

1 verre de mousseux sans alcool

1 trait de sirop de cerise (celui des bocaux en verre de cerise fait très bien l’affaire)

1 rondelle d’orange, de citron, ou de pamplemousse (l’amertume de ce dernier contre-balancera mieux la sucrosité de la cerise)

Il vous suffit de tout mélanger dans un verre, et de compléter par quelques glaçons.

