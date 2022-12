Emma D’Arcy espère que la 2ème saison de House of the Dragon creusera la relation problématique entre Rhaenyra et Daemon

La violence à l’égard des personnages féminins, la relation incestueuse entre Rhaenyra et son oncle Daemon Targaryen… Emma D’Arcy a raconté comment iel a vécu le tournage de House of the Dragon sans éviter les sujets les plus sensibles.

Iel n’avait pas regardé un seul épisode de Game of Thrones avant le tournage de la série qui l’a révélé au monde : Emma D’Arcy a porté avec panache les extensions de Rhaenyra Targaryen dans la série phare de cette année 2022, House of the Dragon et se confie sur cette expérience dans un entretien au Guardian.

Et sa première apparition dans la série, à partir de l’épisode de 6, a été une de celles qui ont fait couler beaucoup d’encre : venant d’accoucher d’un enfant, Rhaenyra se précipite pour le présenter à la reine Alicent Hightower, son amie de toujours qui a épousé à son père, Viserys Targaryen.

Encore une scène d’accouchement particulièrement éprouvante à regarder, c’était d’ailleurs une des critiques adressées dès le premier épisode en raison de l’accouchement effroyable de la reine Aemma et d’une césarienne pour le moins barbare.

Alors que House off the Dragon se voulait plus féministe que sa prédecesseuse, a-t-elle vraiment réussi à ne pas reproduire les mêmes violences à l’égard de ses personnages féminins, même si ceux-là sont davantage valorisés et centraux dans la guerre de pouvoir qui les oppose pour s’asseoir sur le trône ? Rien n’est moins sûr.

« C’est parlant et intéressant que ce soit la chose que nous préférons ne pas voir à l’écran », estime l’acteurice non-binaire Emma D’Arcy. « Et ça me pose des questions : qu’est-ce qu’on veut voir ? Avec quoi sommes-nous à l’aise quand nous voyons des personnages féminins ? »

La fascination du public pour Daemon Targaryen

Un autre débat tout aussi brûlant a suscité des réactions quant à House of the Dragon, celui autour de son histoire avec Daemon Targaryen, oncle et amant, puis mari, joué par Matt Smith. Avait-on vraiment besoin de repartir sur une intrigue incestueuse après Game of Thrones ?

Emma d’Arcy confirme bien que la dynamique entre son personnage et celui de Daemon est loin d’être saine. « C’est un personnage profondément problématique. Voir Rhaenyra être séduite et manipulée alors qu’elle est enfant par son oncle le confirme, et empêche le public de se voiler la face sur la nature problématique de leur relation. »

Emma D’Arcy et Matt Smith dans House of the Dragon

Pourtant Daemon Targaryen bénéficie d’une fanbase très active sur les réseaux sociaux qui excuse voire glorifie ses pires actions et traits de caractère. L’un des showrunners, Ryan Condal, s’est d’ailleurs exprimé dans le New York Times sur le sujet, déplorant une fascination malsaine à l’égard d’un homme certes complexe et charismatique, mais aussi manipulateur et violent : « Je savais que les gens le trouveraient fascinant, mais je pensais que ce serait comme avec Jaime Lannister, Bronn ou la Vipère rouge. Je ne pensais pas qu’il y aurait toute une super communauté de fans pour justifier chacun de ses actes comme quelque chose d’héroïque. Ça ne l’est pas, ça ne peut pas l’être. Et ça n’arrivera pas. »

De son côté, Emma D’Arcy espère que cette ambivalence sera davantage questionnée dans les prochaines saisons.

« Au cinéma, il y a une longue histoire d’intrigues amoureuses problématiques, particulièrement avec des personnages masculins. House of the Dragon utilise le même schéma. Le public a réagi au fait que Matt joue un Daemon comme un objet de désir très sexy et masculin, mais en même temps, j’espère que la série continuera à reconnaître la nature problématique de tout ça. »

Le tournage de la deuxième saison doit débuter au printemps 2023.

