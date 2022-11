Emma Corrin (The Crown) veut plus de catégories non genrées dans les remises de prix

L’idée continue de faire son chemin, et cette fois, c’est Emma Corrin, qui incarne Lady Diana dans la saison 4 de The Crown qui invite à réfléchir à l’instauration de catégories non genrées pour notamment parvenir à davantage de représentations des personnes queer, trans et non-binaires à l’écran.

« C’est difficile pour moi en ce moment d’essayer de justifier dans ma tête d’être non-binaire et d’avoir une nomination dans la catégorie féminine. »

Dans une interview à la BBC, Emma Corrin appelle de ses vœux à davantage prendre en compte les vécus des personnes non-binaires en créant des catégories non genrées dans les remises de prix. Un discours qui fait écho au changement opéré par les Brit Awards cette année : les catégories « female artist » et « male artist » n’existent plus pour les catégories nationales et internationales de l’artiste de l’année.

Alors, le cinéma et les séries vont-elles suivre cette évolution ? C’est ce que souhaite la star de The Crown, qui interprétait Lady Diana dans la saison 4, rôle pour lequel Emma Corrin avait reçu un Golden Globe dans la catégorie Meilleure performance féminine dans une série dramatique en 2021.

Une façon de mieux représenter la diversité LGBTQI+ à l’écran

C’était avant son coming-out non-binaire en août 2021 où Emma Corrin avait déclaré : « Mon parcours a été long et j’ai encore du chemin à parcourir. Je crois qu’on est habitué à se définir. C’est comme ça que la société fonctionne avec cette binarité et cela m’a pris du temps pour comprendre que j’existe quelque part dans un entre-deux et je ne sais pas encore bien où il se situe. »

Depuis, Emma Corrin semble de plus en plus volontaire pour améliorer cette visibilité, notamment à travers les nominations aux cérémonies :

« Quand on parle de catégories, doit-on les rendre spécifiques au fait qu’on est nommé pour un rôle féminin ou un rôle masculin ? » s’interroge Emma Corrin. « On peut parler des récompenses et de la représentation, mais cette conversation doit vraiment être sur la représentation en elle-même, dans les contenus que l’on voit pour les personnes non-binaires, pour les personnes queer, pour les personnes trans, car alors je crois que ça changera beaucoup. »

Et l’idée semble faire son chemin du côté des Bafta, équivalent britannique des César, toujours selon la BBC. Affaire à suivre…

