« Une telenovela trash », « ennuyeux », The Crown a du mal à convaincre les médias anglophones

Disponible sur Netflix depuis le 9 novembre, la cinquième saison de The Crown semble avoir du mal à conquérir les médias d’outre-Manche, qui décrivent une saison en dessous des précédentes.

On l’attendait peut-être plus que n’importe quelle autre saison. La saison 5 de The Crown est enfin arrivée sur Netflix, et les premières critiques Outre-Manche aussi… Et le bilan n’est pas très glorieux.

Les critiques continuent

Peu de temps avant la sortie de la saison 5, The Crown était déjà sous le feu des critiques, adressées par des proches de la famille royale. L’ancien Premier ministre britannique John Major n’y est pas allé de main morte, en qualifiant le programme de « tonneau d’absurdités ».

Quant à Judi Dench, actrice de Confident Royal, elle a accusé la série de Peter Morgan d’être « cruellement injuste » envers la famille royale et Netflix de « brouiller les lignes entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier ». Netflix avait tenté de sortir de cette mauvaise passe en rajoutant un avertissement au début de la série, précisant qu’il s’agissait d’une fiction.

« Une telenovela trash », une saison ennuyeuse…

Malheureusement, il semble que cela n’ait pas suffi pour calmer le feu des critiques au moment de la sortie de la saison 5… Loin de là à en croire The Telegraph :

Mauvais goût et mauvais timing se conjuguent dans la nouvelle saison de The Crown. C’était autrefois un drame costumé de qualité supérieure, des moments de l’histoire du XXe siècle regroupés dans un feuilleton haut de gamme. Mais au fur et à mesure que les intrigues rattrapent le présent, la série se dirige vers une telenovela trash.

Parmi les moments ayant chagriné la rédaction de The Telegraph, il y a notamment une scène où la reine Elizabeth II (dont l’état de santé est resté privé tout au long de sa vie) est examinée par un médecin. Ce dernier lui demande « Si nous pouvions juste enlever vos bas, Votre Majesté ». « Certes, nous ne la voyons jamais en train de se déshabiller, mais cela reste indécent », lit-on dans le quotidien britannique.

The Crown est-elle en train de s’essoufler ?

Si les critiques formulées par les médias ne sont pas toutes aussi acerbes, la plupart s’accordent pour dire que The Crown s’essoufle avec cette nouvelle saison. Par exemple, Amanda Feinman de Slant Magazine écrit que ce « cinquième volet est à la fois plus simpliste et moins cohérent que les saisons précédentes ». Chez Variety, on considère même que la saison 5 est « la plus faible à ce jour » et la décrit comme « généralement dispersée et floue ».

Même son de cloche dans The Guardian, où la saison ne récolte que deux étoiles sur cinq. « Il est temps que ce petit spectacle ennuyeux se termine pour toujours » écrit Jack Seale, ajoutant : « Son casting est caricatural, l’intrigue regorge de discours ennuyeux et plusieurs épisodes auraient pu être entièrement supprimés. »

Malgré cette revue de presse plutôt décourageante, le mieux reste de vous forger votre propre avis en vous rendant dans le top des programmes les plus regardés de Netflix, où The Crown caracole !

