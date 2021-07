The Crown : voici à quoi ressemble Imelda Staunton en Elizabeth II !

La saison 5 de The Crown arrive, et Elizabeth II aura un nouveau visage. Voici tout ce qu’on sait sur ces épisodes très attendus !

Mise à jour du 30 juillet 2020

Et voici et voilà le tout premier aperçu d’Imelda Saunton (connue, entre mille rôles inoubliables, pour son odieuse Dolores Ombrage) en reine Elizabeth dans The Crown saison 5 !

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

C’est toujours fou de voir que le pari risqué de changer totalement le casting au bout de deux saisons fonctionne : devant cette photo, on n’a qu’une hâte, c’est découvrir cette interprétation… même si Olivia Colman et avant elle Claire Foy étaient déjà magistrales.

Rendez-vous ci-dessous pour le reste du casting et toutes les infos déjà disponibles sur cette nouvelle saison de The Crown.

Le 25 novembre 2020

La nouvelle saison de The Crown, disponible depuis le 15 novembre, a été boulottée à une vitesse folle par tous les accros de l’histoire de la couronne d’Angleterre.

Dans cette saison 4, nous étions dans les années 80 – la série traitant une décennie par saison — avec la rencontre puis le mariage, les tromperies et les désillusions de Lady Di et du Prince Charles. Le tout avec des costumes et des looks à faire pâlir d’envie tous ceux qui ont un faible pour les eighties.

Nous avons pu aussi découvrir les prémices de la maladie de la princesse Margaret, la main de fer de Margaret Thatcher, l’attentat de l’IRA, la découverte des secrets honteux de la famille royale, bref, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer.

Et déjà, alors que le dernier épisode est encore bien frais dans nos têtes non couronnées, on se pose des questions sur la prochaine saison. Que va-t-il se passer ? Qui seront les nouveaux acteurs qui incarneront la famille royale ? De quoi ça va parler ?

Installez-vous et prenez une cup of tea, on vous dit tout ce qu’on sait.

The Crown saison 5 : un nouveau casting

Vous l’avez sûrement remarqué (sauf si vous n’avez vraiment pas une mémoire visuelle) : les acteurs de The Crown changent toutes les deux saisons pour se rapprocher de l’âge réel des protagonistes.

Pour la saison 5, tout le casting va donc être remplacé et bonne nouvelle, il y a déjà quelques noms qui circulent !

Ainsi, pour interpréter la Reine Elisabeth, Imelda Staunton, bien connue pour son rôle de l’affreuse Dolorès Ombrage dans Harry Potter, remplacera la grandiose Olivia Colman.

Trop hâte de voir Ombrage porter une couronne

Concernant le prince Philip, bye bye Tobias Menzies et hello à Jonathan Pryce, le Grand Moineau dans Game of Thrones.

Espérons qu’il ne rase la tête de personne en gueulant « Shame ! »

Pour le rôle de Lady Di, interprétée cette saison 4 par la géniale Emma Corrin, il a été donné à Elizabeth Debicki, qui a été remarquée dans le film Tenet de Christopher Nolan.

La princesse Margaret été interprétée par la prodigieuse Helena Bonham Carter. Pour la saison 5, Leslie Manville, connue pour ses rôles dans Maléfique ou Phantom Thread deviendra la petite sœur de la Reine.

Et enfin, pour interpréter celui qui brisa le cœur de Diana, Dominic West devrait rejoindre également casting. Le nouveau prince Charles, interprété ces deux dernières saisons par Josh O’Connor, devrait être remplacé par celui qui s’est fait connaître dans The Affair et The Wire.

Pour le reste du casting, il n’y a, pour le moment, pas d’autres informations. Mais j’imagine que nous saurons très prochainement qui jouera les rôles des autres enfants de la Reine, de la Reine Mère ou encore de Camilla Parker-Bowles.

Petit bonus : les acteurs des saisons 3 et 4 qui reparlent de leurs rôles avant de leur dire au revoir. Touchant.

The Crown saison 5 : des intrigues très attendues

Si on suit la logique temporelle de la série, la prochaine saison devrait se dérouler dans les années 90. Et autant dire que cette décennie a été particulièrement riche pour la famille royale.

Tout d’abord, nous pouvons espérer voir traitée la rupture de Charles et Diana, mais aussi le divorce de la princesse Anne et de Mark Phillips, ainsi que la séparation du prince Andrew et de Sarah Ferguson.

La fameuse année 1992, nommée par la Reine elle-même « annus horribilis », où tous ces évènements se sont enchainés, a aussi vu un incendie décimer le château de Windsor. À cette même période également sortait le livre d’Andrew Morton intitulé « Diana: Her True Story », dont les sources venaient directement de la princesse elle-même, et qui a bien ébranlé la famille, déjà bancale.

Décidément, 92, c’était l’année de la dep’ pour les habitants de Buckingham Palace.

Enfin, nous verrons aussi sûrement les remplaçants de Margaret Thatcher au 10 Downing Street, à savoir John Major puis le célèbre Tony Blair, connu pour avoir été le premier Travailliste à reprendre les rennes au Royaume-Uni depuis 1979.

Bien évidemment, la partie la plus attendue de l’histoire des Windsor est la mort tragique de Lady Di, survenue en août 1997. Comment cet évènement sera-t-il traité ? Sera-t-il survolé, comme pour l’épisode du mariage de Charles et Diana ? Ou bien la saison 5 s’arrêtera-t-elle juste avant, pour peut-être l’étudier ensuite dans la saison 6 ?

The Crown saison 5 : une saison 6 est également prévue

Oui, parce que c’est aussi ça la bonne nouvelle : la saison 5 ne sera heureusement pas la dernière, comme Netflix l’avait annoncé. Peter Morgan, le créateur de la série, l’a confirmé dans une interview pour Deadline :

« Alors que nous avions commencé à discuter des scénarios de la saison 5, il est vite devenu clair que, pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, nous devions revenir au plan original et faire six saisons. Pour être clair, la saison 6 ne nous rapprochera pas des années récentes — elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail. »

Du coup, on ne sait pas vraiment encore la manière dont vont être coupées les années 90 et le début des années 2000 dans ces prochaines saisons.

Mais puisque la saison 6 est supposée être la dernière, nous devrions également assister aux morts de la Reine Mère et de la princesse Margaret, toutes deux décédées en 2002, ainsi que, peut-être, à la rencontre entre Kate et William.

Mais l’histoire de Meghan Markle et du prince Harry ne devrait pas être abordée, étant encore trop récente dans l’histoire de la famille royale.

Concernant la sortie de la saison, le tournage de cette dernière n’étant prévue qu’à l’été 2021, elle devrait voir le jour en 2022, soit dans une éternité.

Mais il faut ce qu’il faut, et si les deux prochaines saisons sont aussi spectaculaires qu’ont pu l’être les précédentes, ça vaut le coup d’attendre.

The Crown est sur Netflix