Face à la polémique The Crown, Netflix finit par ajouter un avertissement à la série

Face à des critiques particulièrement virulentes, Netflix finit par revenir sur sa position initiale et ajoute un avertissement, précisant que The Crown est une fiction.

Alors que la saison 5 de The Crown s’apprête à être dévoilée, Netflix est sous le feu de critiques plus virulentes que jamais. À tel point que la plateforme a dû prendre des mesures assez radicales dans sa façon de communiquer à propos de la série.

Une fiction « inspirée de faits réels »

Pour la première fois, Netflix a cédé le terrain aux voix s’élevant pour que The Crown soit accompagnée d’un avertissement, précisant qu’il s’agit d’une fiction. Alors que la série compte déjà une quarantaine d’épisodes à son actif, on peut désormais lire le message suivant sous sa bande-annonce et sur Netflix :

« Inspirée de faits réels, cette œuvre dramatique fictive raconte l’histoire de la reine Elizabeth II et les événements politiques et personnels qui ont façonné son règne. »

Les demandes d’ajout d’un avertissement sont loin d’être récentes. Il y a deux ans, Netflix avait décliné la réclamation du secrétaire d’État à la culture britannique, répondant de façon très nette : « nous n’estimons pas qu’un avertissement est nécessaire et ne prévoyons pas d’en mettre un en place ».

Or, à l’approche de la saison 5, les critiques pointant l’ambiguïté de The Crown entre réalité et fiction ont forcé le géant du streaming à revenir sur ses positions.

« Injuste », « odieuse », remplie « d’absurdités »… The Crown vivement critiquée

Tout porte à croire que Netflix a l’intention de faire monter les tensions d’un cran dans cette nouvelle saison. Selon la presse, les spectateurs découvriront des conversations dans lesquelles Charles fait pression sur John Major pour forcer sa mère à l’abdication. Ce dernier, ancien Premier ministre britannique n’y est pas allé de main morte dans sa réponse à Netflix, qualifiant sa série de « tonneau d’absurdités ».

Et il n’est pas le seul.

L’actrice oscarisée Judi Dench, interprète de la reine Victoria dans le film de 2017 Confident Royal a ajouté sa pierre à cet édifice de critiques. Elle a qualifié la série de « cruellement injuste » envers la famille royale et a accusé Netflix de « brouiller les lignes entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier ». Quant à William Shawcross, écrivain britannique à l’origine de la biographie de la reine Elizabeth, il n’y est pas allé de main morte dans le Daily Telegraph en parlant de The Crown comme d’une série « odieuse », pleine de « mensonges et de demi-vérités ».

Que vous soyez à la recherche d’anecdotes historiques ou de drama nés de l’imaginaire d’un scénariste, rendez-vous le 9 novembre sur Netflix pour dévorer la saison 5 !

