Vous n’en pouvez plus des pubs Youtube ? Netflix s’y met aussi

Pour attirer des abonnés, le géant du streaming va miser sur une nouvelle stratégie dès le 3 novembre.

Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre 2022 par rapport à la fin 2021. Face à cette dégringolade dans la guerre aux clients, le géant du streaming a dû repenser sa stratégie… Et ses nouvelles mesures débarquent déjà.

5,99 € par mois… Pour 5 minutes de pubs par heure

Ce n’est plus qu’une question de jours. Dès le 3 novembre, Netflix lancera son nouvel abonnement « Essentiel avec pub » à 5,99 € par mois.

Comme son nom l’indique, il s’agira pour le détenteur de ce forfait de regarder environ cinq minutes de pub par heure pour profiter de ses films et séries. Pour rappel, ce tarif est inférieur de 3 € par rapport au forfait « Essentiel », qui reste inchangé et dont le prix demeure à 8,99 €.

Pour la plateforme, l’urgence est d’accroître son nombre d’abonnés et ses bénéfices. Greg Peters, le directeur des opérations chez Netflix a expliqué lors d’une conférence de presse :

« Nous croyons fermement qu’un prix moins élevé pour les consommateurs, avec une solide monétisation des annonces, va nous permettre de croître notre nombre d’abonnés et avec le temps de générer des revenus supplémentaires significatifs »

Une nouvelle expérience de Netflix ?

Si Netflix repense sa stratégie, quel sera l’impact concret sur l’expérience de l’abonné de ce forfait ?

Les publicités devraient durer entre 15 et 30 secondes. Elles se lanceront au début du programme et seront également intercalées à différents endroits du titre, comme sur Youtube… En revanche, pas d’option « ignorer cette annonce » sur Netflix : la seule possibilités pour les abonnés du « Essentiel avec pub » est de patienter. Notons qu’il n’y aura pas de publicités pour les programmes jeunesse.

Côté données personnelles, Netflix va opérer un ciblage en fonction du profil de l’abonné, récoltant des informations comme le sexe et l’âge. En plus des cinq minutes de publicité par heure, certains programmes ne seront pas compris dans « Essentiel avec pub » à cause de restrictions concernant les droits. Par ailleurs, le téléchargement hors ligne ne sera pas compris dans le forfait.

Alors, envie de passer le cap, ou de s’en tenir au traditionnel « Essentiel » ?

