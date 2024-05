La Fabrique à Histoires Lunii de votre enfant est cassée ? Vous pouvez l’échanger (et recevoir le dernier modèle à la place)

La marque Lunii propose de remplacer les modèles 1 et 2 de ses Fabriques à Histoires par la toute nouvelle version du produit. Une chouette initiative d’économie circulaire et solidaire !

Les boîtes à histoires, ces petits objets au design soigné, permettent aux enfants de se divertir sans les écrans en écoutant des histoires et des contes. Il en existe une vingtaine sur le marché, mais La Fabrique à Histoires de la marque Lunii se démarque depuis sa création.

Et Lunii marque encore des points en lançant, depuis le mois d’avril, un programme d’échange de ses anciens modèles gratuitement, lors de la souscription d’un nouvel abonnement annuel.

Échangez votre ancienne Fabrique à Histoires contre une nouvelle

Que votre ancien modèle soit cassé, usé ou encore en bon état, vous pouvez, si vous le souhaitez, l’échanger contre la toute nouvelle version. D’apparence, cette dernière est identique, et vos enfants n’y verront que du feu. Mais à l’intérieur, vous pourrez retrouver :

Le transfert des livres audio à distance, via l’application (et non plus par câble USB)

La visualisation du niveau de batterie, ce qui faisait défaut aux anciens modèles

Le réglage du mode nuit directement depuis l’application, ainsi que le réglage de la luminosité de l’appareil

Pour échanger votre ancien modèle, c’est assez simple. Rendez-vous sur le site de Lunii, souscrivez à l’abonnement annuel — 89,00 € par an, soit 2 mois d’économie par rapport à l’offre mensuelle, qui permet d’accéder à un nouveau livre audio par mois — puis complétez le formulaire d’échange.

Une fois que c’est fait, vous recevrez une étiquette de retour à apposer sur le colis contenant votre ancienne Fabrique à Histoires, et vous pourrez la renvoyer à la marque, gratuitement. Quelques jours plus tard, vous recevrez un modèle neuf de la nouvelle version.

Lunii, une marque engagée

Si l’on peut tiquer quant au fait qu’il faille souscrire à un abonnement annuel pour avoir la nouvelle version de la Fabrique à Histoires, il faut tout de même admettre qu’avoir accès à une nouvelle histoire chaque mois, peu importe le prix de cette dernière, est relativement avantageux.

Une nouvelle histoire tous les mois et une Fabrique à Histoires toute neuve, sans boutons mâchouillés par le petit dernier, contre un abonnement annuel, c’est un bon deal. En plus, on participe à un plan d’économie circulaire, car ces échanges permettront à la marque de réutiliser certains éléments et pièces des anciennes pièces, pour fabriquer des nouveaux produits.

Rappelons que la marque Lunii, signataire du Climate Act, labellisée Origine France Garantie et fabriquée près de Bayonne, est l’une des rares à s’être réellement engagée pour une consommation plus durable. Cette nouvelle initiative est à saluer !

À lire aussi : Voici les 4 meilleures box d’activités manuelles pour les enfants

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.