Netflix en octobre 2022 : les nouveautés films et séries

Un peu d’histoire, de serial killer, de thriller à suspens…et beaucoup d’horreur en octobre sur Netflix ! Zoom sur les nouveautés venues étoffer le catalogue de la plateforme.

C’est le mois d’Halloween ! Pour célébrer la meilleure fête de l’année, on a qu’une envie, c’est d’engloutir un maximum de films, de séries et de latté épicés à la citrouille. Quoi de mieux pour nous accompagner dans ce beau programme que les nouveautés d’octobre sur Netflix ?

Les films qui font le plus envie en octobre sur Netflix

7 octobre : American Girl

Réalisé par Mike Barker et incarné par Mila Kunis, American Girl raconte l’histoire d’Ani FaNelli, New-Yorkaise à la langue bien pendue qui semble tout avoir pour être heureuse : un poste convoité à la rédaction d’un magazine réputé, une garde-robe à tomber et un mariage de rêve prévu à Nantucket.

Mais quand le réalisateur d’un documentaire l’invite à raconter sa version du terrible incident survenu au prestigieux lycée Brentley durant son adolescence, Ani doit affronter une sombre vérité qui menace la vie qu’elle s’est bâtie au prix de tant d’efforts.

7 octobre : The Redeem Team

S’appuyant sur des images olympiques inédites et sur des séquences tournées dans les coulisses des Jeux, The Redeem Team : Rebondir ensemble raconte l’histoire de la quête légendaire des basketteurs américains pour reconquérir l’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 après la contreperformance stupéfiante de leurs prédécesseurs quatre ans auparavant à Athènes.

Offrant un aperçu fascinant sur le team building ainsi que des interviews avec les athlètes et leurs entraîneurs, de Dwyane Wade et LeBron James à Mike Krzyzewski, dit « Coach K », ce documentaire montre comment la Redeem Team a établi un nouveau standard pour le basket américain.

26 octobre : Meurtres sans ordonnance

Soupçonnant la responsabilité de son collègue dans une série mystérieuse de décès de patients, une infirmière risque sa propre vie afin de découvrir la vérité.

Un thriller haletant tiré de faits réels, avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne.

28 octobre : À l’Ouest rien de nouveau

À l’ouest rien de nouveau raconte l’histoire poignante d’un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l’euphorie initiale se muer en désespoir et en épouvante quand ils se retrouvent à défendre leurs vies au fond des tranchées. Réalisé par Edward Berger, le film s’inspire du bestseller éponyme d’Erich Maria Remarque.

28 octobre : Wendell et Wild

Wendell et Wild est un conte d’animation né de l’imagination du duo délicieusement diabolique formé par Henry Selick et Jordan Peele. Il raconte l’histoire de deux frères démons, Wendell (Keegan-Michael Key) et Wild (Jordan Peele), qui demandent à Kat Elliot, une ado difficile rongée par la culpabilité, de les aider à rejoindre le monde des vivants.

Mais ce que Kat souhaite obtenir en retour les propulse dans une aventure aussi étrange que comique, une épopée fantastique qui défie les lois de la vie et de la mort, le tout raconté grâce à la créativité manuelle du stop-motion.

Les séries qui font le plus envie en octobre sur Netflix

7 octobre : Jeffrey Dahmer : autoportrait d’un tueur

Troisième volet d’une série du réalisateur Joe Berlinger (« Ted Bundy : Autoportrait d’un tueur », « John Wayne Gacy : Autoportrait d’un tueur »), ce documentaire en trois parties révèle des entretiens audio totalement inédits entre Jeffrey Dahmer et ses avocats.

À travers un regard contemporain, Joe Berlinger nous plonge dans l’esprit tortueux du tueur en série, tout en répondant aux questions jusqu’ici restées ouvertes sur la responsabilité de la police dans cette affaire.

7 octobre : The Midnight Club

Quoi de mieux pour Halloween que la nouvelle série horrifique de Mike Flanagan, réalisateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor ?

Dans un établissement spécialisé dans l’accueil des jeunes adultes en phase terminale, huit patients se réunissent tous les soirs à minuit pour se raconter des histoires effrayantes, et font un pacte : le prochain d’entre eux qui mourra devra envoyer au groupe un signe de l’au-delà. Inspiré du roman du même nom publié en 1994 ainsi que d’autres œuvres de Christopher Pike.

14 octobre : Les papillons noirs

Série ayant connu un succès retentissant sur Arte, Les papillons noirs débarque sur Netflix. Le programme a été acclamé pour son suspens intenable et son écriture minutieuse remplie de rebondissements. Elle croise érotisme et épouvante. Au casting, on retrouve Nicolas Duvauchelle et Niels Arestrup.

Auteur tardif d’un premier roman à succès, Adrien Winckler est dos au mur. Il peine à accoucher d’un second opus, au grand dam de sa compagne Nora qui souhaite fonder une famille et s’exaspère de le voir piétiner. Englué dans des boulots de prête-plume, il accepte de rédiger les mémoires d’Albert, un vieil homme atrabilaire et redoutablement intelligent. Son client se révèle un ancien tueur en série, prêt à raconter les crimes qu’il a commis quarante ans plus tôt avec sa compagne Solange.

19 octobre : Notre-Dame : La Part du Feu

Cette mini-série se déroule durant la nuit de l’incendie de Notre Dame. Elle nous raconte le destin d’hommes et de femmes ayant eux mêmes leur propre incendie à éteindre.

En parallèle du combat que mène la brigade des sapeurs pompiers de Paris contre l’embrasement de la Cathédrale, nous suivons des personnages qui vont devoir aller jusqu’au bout d’eux-mêmes. Ils vont se battre, s’aimer, se croiser, se haïr, se sourire ou s’entraider… pour à la fin, avoir une chance de se reconstruire.

25 octobre : Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro a rassemblé une collection d’histoires inédites et de référence qui remettent en question notre vision traditionnelle de l’horreur. Tour à tour macabres, magiques, gothiques, grotesques ou tout simplement effrayants, ces huit contes aussi sophistiqués que sinistres (dont deux histoires originales de Guillermo del Toro) prennent vie entre les mains d’une équipe d’auteurs et de réalisateurs choisis personnellement par le réalisateur mexicain.

Les autres sorties Netflix en Octobre

Les séries :

05/10 : L’empire du Bling – saison 3

07/10 : Derry Girls – saison 3

19/10 : Love is Blind – saison 3

20/10 : Un gars une fille – saison 1 à 5

21/10 : Barbares – saison 2

28/10 : Big Mouth – saison 6

Les films et documentaires

01/10 : Downsizing

01/10 : Scary Movie 2

01/10 : Minority Report

01/10 : Paranormal Activity 2

01/10 : Paranormal Activity 5 : Ghost Dimension

04/10 : Hasan Minhaj The King’s Jester

05/10 : Togo

05/10 : Une étoile à la fois

05/10 : C’est du gâteau ! USA Halloween

05/10 : Le téléphone de M. Harrigan

05/10 : Pupille

07/10 : Andropause

07/10 : Glitch

07/10 : Kev Adams : le vrai moi

07/10 : Old People

09/10 : Papicha

10/10 : Spirit Rangers

11/10 : Iliza Shlesinger : Hot Forever

12/10 : Belascoarán, détective privé

13/10 : Pour le meilleur et pour de faux

13/10 : Exception

13/10 : The Playlist

13/10 : Sue Perkins Perfectly Legal

13/10 : Spider-Man : Far From Home

13/10 : The Watcher

14/10 : Le mauvais esprit d’Halloween

14/10 : Nous voulons tous être sauvés

14/10 : Take 1

18/10 : Gabriel Iglesias Stadium Fluffy

18/10 : Les Enquêtes extraordinaires

18/10 : Lisa Another Great Day

19/10 : L’école du bien et du mal

21/10 : Descendant : les héritiers d’Africatown

21/10 : Le goût de vivre

26/10 : Braquer Mussolini

26/10 : L’évadé : l’étrange affaire Carlos Ghosn

27/10 : Cici

27/10 : Dubaï Bling

27/10 : Par-delà l’univers

27/10 : Romantic Killer

28/10 : Si j’avais su

28/10 : I am a Stalker

Animés et dessins-animés :

01/10 : Baby Boss

01/10 : Tous en scène

10/10 : Detective Conan – saison 3

À lire aussi : Les 10 meilleurs films d’horreur cultes qui font toujours aussi peur

Crédit de l’image à la Une : © Madmoizelle