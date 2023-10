Disney+ en octobre 2023 : ces 5 nouveautés films et séries immanquables

Du frisson, de la magie mais aussi de la musique et une enquête judiciaire étrange nous attendent en octobre sur Disney+. Parmi un catalogue de sorties alléchant, certaines sorties films, séries et docu ont particulièrement attiré notre attention.

Parce qu’il rassemble certaines des meilleures séries de ces derniers temps, Disney+ mérite que l’on s’y intéresse davantage. Privilégiant la qualité à la quantité, la plateforme nous prépare une salve de films, séries et documentaires qui ont de quoi attirer notre attention cet automne, pour se régaler seule, à deux, entre amis ou en famille.

Dear Mama – 4 octobre (série docu)

Voici un autre documentaire que l’on attend depuis de nombreux mois. Divisée en cinq parties, la série Dear Mama est centrée sur la relation entre le regretté 2Pac et sa mère, Afeni Shakur. Avant d’atterrir sur Disney+, la série a été diffusée en avant-première aux États-Unis, où elle a pulvérisé tous les scores : obtenant le score exceptionnel de 100 % sur Rotten Tomatoes, la série a aussi conquis la presse américaine. Dans le Time, on lit :

« C’est l’un des portraits les plus complets et les plus sensibles que j’aie vus d’un artiste dont l’éloge a duré plus longtemps qu’il n’était en vie. Et de la femme remarquable qui l’a créé. »

Côté audience, là aussi, la série a atteint des records historiques : le premier épisode diffusé le 21 avril dernier sur FX a été l’épisode le plus regardé en 28 ans d’histoire de la chaîne américaine !

Connaissant la qualité des documentaires sur Disney+, on sait déjà comment on occupera notre soirée du 4 octobre.

Chair de poule – le 13 octobre (série)

Celle-là, on l’attend au tournant. Disney+ et Hulu se sont confiés la lourde tâche de créer une série à partir du monument de la littérature horrifique pour jeunes signé RL Stine : l’incomparable, l’indémodable Chair de Poule.

On n’avait que 10 ou 12 ans, mais on n’oubliera jamais ce pantin démoniaque dont le sourire cruel ferait faire fuir Annabelle, ce masque qui ne s’enlève plus de votre visage, ou cet appareil photo maléfique qui laisse toujours entrevoir le pire…

Les cinq premiers des dix épisodes seront diffusés le vendredi 13 octobre, ouvrant comme il se doit les festivités d’Halloween. Les épisodes suivants sortiront chaque semaine sur la plateforme.

Il était une fois un studio – le 16 octobre (court-métrage)

Pour fêter les 100 ans de Disney, ce court-métrage rassemble plusieurs centaines de personnages issus de l’imaginaire du studio, héros et méchants, princes et princesses, acolytes et sorciers, dans une aventure inédite. Mêlant dessin à la main traditionnel et images numériques, le film s’annonce comme une rétrospective artistique, entrainante et émouvante célébrant 10 décennies de la magie Disney. Le film parfait pour un bon moment en famille.

L’affaire Wagatha – date de sortie inconnue (série documentaire)

Ce documentaire très attendu prend la forme d’une mini-série en trois épisodes. On y suit une affaire judiciaire stupéfiante qui a tenu en haleine le Royaume-Uni l’an dernier, en opposant les épouses de deux joueurs de football anglais. L’affaire Wagatha est racontée par celle qui en fut l’héroïne, avec des interviews de sa famille, ses amis et des autres acteurs impliqués dans le procès.

Antidisturbios – 25 octobre (série)

Antidisturbios est un thriller coup de poing signé par l’un des plus grands cinéastes espagnols de ces dernières années, Rodrigo Sorogoyen (As Bestas, Madre, El Reino…)

Dans le centre de Madrid, six policiers anti-émeute procèdent à une expulsion qui dégénère. Une équipe des affaires internes est chargée d’enquêter sur les faits. Laia, la seule femme de cette équipe, devient obsédée par l’affaire et finit par découvrir que, derrière cette expulsion ratée, il y a une histoire beaucoup plus complexe.

