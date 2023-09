Les nouveautés films et séries sur Netflix en octobre 2023 : on regarde quoi ?

Tous les mois, Madmoizelle vous aide à vous repérer dans le labyrinthe du catalogue Netflix. En octobre, la plateforme nous gâte en dévoilant certaines de ses meilleures productions originales (coucou Fair Play), la troisième partie de Lupin, sans oublier les films de Céline Sciamma. Bien sûr, on n’oublie pas Halloween, avec la nouvelle série horrifique de Mike Flanagan.

On y est enfin : le meilleur mois de l’année. En octobre, on n’a qu’une envie, c’est engloutir un maximum de films, de séries et de gâteaux teintés d’orange et de brun. Quoi de mieux pour nous accompagner dans ce beau programme que les nouveautés d’octobre sur Netflix ?

Les films qu’on regarde en octobre sur Netflix

Collection Céline Sciamma – 1er octobre

Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles, Portrait de la jeune fille en feu… la plus grosse surprise d’octobre sur Netflix est sans conteste la mise en ligne de la filmographie de la réalisatrice lesbienne et féministe Céline Sciamma. Si l’on ne vous recommande pas de titre en particulier, c’est que tout est bien !

Fair Play – 6 octobre

C’est littéralement LE film Netflix qu’on attendait le plus en 2023.

Annoncé comme un thriller érotique « post-#MeToo », Fair Play met en scène l’actrice de Bridgerton Phoebe Dynevor au centre d’une histoire tout en tension, entre sexe et pouvoir.

Fair Play // Source : Netflix

Le film suit Emily et Luke, deux collègues amants. Alors qu’ils décident de franchir le cap du mariage, Emily obtient une promotion très convoitée par son époux, une dangereuse dynamique va s’installer dans le couple, entre ego, jalousie et manipulation…

Ballerina – 6 octobre

Ne vous laissez pas induire en erreur par ce titre qui semble annoncer un film sur le monde des petits rats d’opéra. Au programme de Ballerina, il y aura du sang, du sang et du sang.

Dans ce film d’action coréen signée par le réalisateur de The Call, un thriller horrifique également dispo sur Netflix, l’actrice Jun Jong-seo (Burning) joue une jeune femme prête à tout pour venger la mort de sa meilleure amie, ballerine…

Marchands de douleur – 27 octobre

Emily Blunt et Chris Evans sont à l’affiche d’un nouveau film dirigé par David Yates (le réalisateur d’Harry Potter), et ça fait déjà beaucoup trop d’infos dans une même phrase. Si ce thriller est encore assez mystérieux, on sait déjà qu’on y suit une mère célibataire contrainte d’accepter un job dans une entreprise pharmaceutique en faillite. Elle se retrouve rapidement mêlée à une affaire d’extorsion qui la dépasse complètement…

Les séries qu’on regarde en octobre sur Netflix

Lupin : Partie 3 – 5 octobre

Nombreux sont ceux qui l’attendent. Lupin, l’un des cartons historiques de Netflix, est de retour dès le 5 octobre. On y retrouve le gentleman cambrioleur Assane Diop (Omar Sy), alors qu’il est en pleine cavale. Malgré la fuite, il tente de protéger Claire et Raoul, qui sont suivis de près par la police et les médias. Même s’il aspire à refaire sa vie à l’étranger avec sa famille, Assane se heurte à de vieux ennemis, prêts à tout pour l’arrêter…

La chute de la Maison Usher – 12 octobre

Après les terrifiantes The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ou encore The Midnight Club, Mike Flanagan, le maître dans l’art des séries horrifiques, s’attaquera cette fois à l’une des nouvelles les plus célèbres d’Edgar Allan Poe, avec La Chute de la maison Usher, une mini-série en huit épisodes. Netflix nous a prévenues : c’est « l’histoire terrifiante d’une famille condamnée. »

La chute de la maison Usher // Source : Netflix

