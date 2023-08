La Chute de la maison Usher : tout ce qu’on sait sur l’adaptation d’Edgar Allan Poe par le créateur de Hill House sur Netflix

C’est la série d’horreur qu’on attend le plus pour cet automne. Revisitant la plus célèbre des nouvelles du roi de l’horreur Edgar Allan Poe, Mike Flanagan va revisiter l’univers gothique et macabre de l’auteur américain dans une version modernisée qui s’annonce impitoyable.

Le prolifique Mike Flanagan sera de retour dès la rentrée pour nous empêcher de fermer l’œil la nuit.

Après les terrifiantes The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor ou encore The Midnight Club, le showrunner passé maître dans l’art des séries horrifiques s’attaquera cette fois à l’une des nouvelles les plus célèbres d’Edgar Allan Poe, avec La Chute de la maison Usher, une mini-série en huit épisodes.

La Chute de la maison Usher, de quoi ça parle ?

S’il est un grand habitué des adaptations à partir de livres (The Haunting of Hill House est basée de la nouvelle éponyme de Shirley Jackson et The Haunting of Bly Manor du Tour d’écrou de Henry James), Mike Flanagan sait se distancier des œuvres originales. Il les emploie surtout comme des sources d’inspiration pour forger son propre univers, si original et marquant (pour ne pas dire, traumatisant).

Ainsi, ne vous attendez pas à découvrir une mini-série historique avec La Chute de la maison Usher, dont le texte original a été écrit en 1839. La série suit Roderick et Madeline Usher. Si ces protagonistes ont le même nom que ceux de Poe, Flanagan les a imaginés en un couple d’entrepreneurs redoutables ayant bâti tout un empire dans l’industrie pharmaceutique. Mais l’apparition d’une mystérieuse femme dévoilant leur passé sordide marque le début du cauchemar pour les héritiers de la dynastie Usher…

En résumé, c’est « l’histoire terrifiante d’une famille condamnée », comme l’annonce le communiqué de Netflix.

Au casting : les comédiens fétiches de Mike Flanagan

Mark Hamill (Star Wars), Carla Gugino, Rahul Kohli (The Haunting of Hill house), T’Nia Miller (The Haunting of Bly Manor), Henry Thomas (Sermons de minuit), Kate Siegel, Bruce Greenwood, Zach Gilford… Côté casting, Mike Flanagan n’a rien laissé au hasard et revient donc avec sa bande de comédiens favoris.

Ses fans ne seront pas dépaysés par tous ses visages. Après tout, pourquoi changer une équipe qui gagne ?

Les premières images de la série

À défaut d’avoir une bande-annonce, on a un avant-goût de l’ambiance gothique de la série avec les premières images, dévoilées par Netflix en ce début de mois d’août.

Hop les premières images. pic.twitter.com/fOoXtxHGuZ — Netflix France (@NetflixFR) August 11, 2023

La chute de la maison Usher, ça sort quand ?

Pour découvrir le nouveau cauchemar de Mike Flanagan, rendez-vous sur Netflix au mois d’Halloween et plus précisément, le 12 octobre !